Das Coronavirus breitet sich auch in Thüringen aus. Es gibt erste Infektionen und Verdachtsfälle in mehreren Regionen des Freistaats. Lesen Sie hier alles, was Sie wissen müssen und worauf man jetzt achten muss.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus in Thüringen: Hier finden Sie alle Informationen

Das Coronavirus breitet sich seit Ende des Vorjahres von China ausgehend weltweit aus. Die erste Infektion gab es in der Millionenstadt Wuhan der chinesischen Provinz Hubei. In China steigt die Zahl der Todesopfer täglich – weltweit liegt sie aktuell bei über 4723. In Europa breitet sich das Virus vor allem in in Italien stark aus. Europaweit gibt es derzeit bereits mehr als 966 Todesfälle zu beklagen.

In Thüringen gibt es mehrere Infektionen und Dutzende Verdachtsfälle. Hunderte Menschen sind vorsorglich in zumeist häuslicher Quarantäne Wir fassen an dieser Stelle alle Informationen zusammen, die es zum Corona-Virus und den Folgen zum Beispiel rund um Erfurt, Eisenach, Nordhausen, Gotha, Ilm-Kreis, Weimar, Jena, Schleiz, Pößneck oder Gera gibt.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus und den Folgen in Thüringen lesen Sie in unserem Newsblog.

In Deutschland sind seit Januar rund 2750 Fälle bestätigt worden. Bis 13. März sind sechs Menschen in Deutschland am Corona-Virus gestorben sind (Alle Neuigkeiten zum Corona-Virus in Deutschland und der Welt in unserem Newsblog). Anfang März wurde bekannt, dass in Ägypten ein Hamburger Feuerwehr-Mann an der Corona-Infektion gestorben ist. In Bayern ein 80-Jähriger mit Vorerkrankungen in der Nacht zum 12. März im Klinikum Würzburg seiner Krankheit erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in München mit. Weiter Menschen starben in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Was ist das Coronavirus?

Das neuartige Coronavirus oder auch „Covid-19“ für „Corona virus disease 2019“ wird durch das bis Dezember 2019 unbekannte SARS-CoV-2 ausgelöst. Der Verlauf ähnelt einer Lungenentzündung. Bei den meisten Menschen treten nur schwache Symptome auf.

Um einer Ausbreitung in Staaten ohne leistungsfähige Gesundheitssysteme entgegenzuwirken, rief die Weltgesundheitsorganisation am 30 . Januar 2020 die internationale Gesundheitsnotlage aus. Derzeit sind 50 Länder von bestätigten Corona-Virus-Fällen betroffen.

Welche Symptome gibt es bei einer Erkrankung?

Derzeit wird laut Robert-Koch-Institut davon ausgegangen, dass die Inkubationszeit bis zu 14 Tage betragen kann, im Durchschnitt beträgt sie laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) 5 bis 6 Tage.

Die meisten Infizierten haben eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome.

Weitere Symptome können aber auch sein: Fieber, trockener Husten, Schnupfen und Abgeschlagenheit, auch über Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen und Schüttelfrost wurde berichtet. Einige Betroffene leiden an Übelkeit und Durchfall. Die Krankheitsverläufe variieren stark, von symptomlosen Verläufen bis hin zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod.

Einen großen Überblick über Symptome, Immunität, und Schnelltest lesen Sie hier.

15 von 100 Infizierten erkranken schwer, hieß es vom Robert Koch-Institut in Berlin. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Nach bisherigen Zahlen sterben ein bis zwei Prozent der Infizierten, weit mehr als bei der Grippe.

Hier lesen Sie weitere Informationen zu den typischen Symptomen, wie man sich schützen kann und was die Unterschiede zwischen Coronavirus und Grippe sind.

Wer ist von einer Erkrankung an Covid-19 besonders betroffen?

Schwangere scheinen der WHO zufolge kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Bei Kindern scheint die Erkrankung laut WHO vergleichsweise selten aufzutreten und dann mild zu verlaufen. Der WHO zufolge liegt das Alter der Betroffenen in China im Mittel bei 51 Jahren, gut Dreiviertel der Fälle trat in der Altersgruppe der 30- bis 69-Jährigen auf.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus und den Folgen in Thüringen lesen Sie in unserem Newsblog.

Alle bisher erschienenen Artikel zum Corona in Thüringen lesen Sie hier in unserem Dossier.

Wie kann man sich gegen das Corona-Virus schützen?

Das neuartige Coronavirus kann von einem Mensch zu einem anderen Mensch übertragen werden. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion.

Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden.

Als beste Schutzmaßnahme gilt daher: regelmäßig und gründlich Hände waschen. Körperkontakt und Händeschütteln sollte vermieden werden. Wer grippeähnliche Symptome hat, sollte zu Hause bleiben und einen Arzt kontaktieren. Es gilt – wie auch bei der Grippe – die Husten- und Niesetikette.

Wie verhält man sich, wenn man denkt, man könnte infiziert sein?

Allgemein gilt bei einem Verdachtsfall: „Den Hausarzt oder Hausärztin anrufen, aber zunächst nicht direkt in die Praxis zu gehen. Im Telefonat kann ein Untersuchungstermin beim Hausarzt vereinbart werden. Wenn die Hausärztin nicht erreichbar ist, etwa am Wochenende, sollte der kassenärztliche Bereitschaftsdienst unter Telefon 116 117 angerufen werden. Eine weitere Möglichkeit ist, das Klinikum anzurufen und den Fall schildern.

Betroffene sollen sich nicht in volle Wartezimmer setzen. Wer mit einer Person Kontakt hatte, bei der Covid-19 durch ein Labor nachgewiesen wurde, soll sich an das zuständige Gesundheitsamt in seinem Landkreis oder seiner kreisfreien Stadt wenden, so das Gesundheitsministerium.

Die Dauer der Quarantäneanordnung beträgt – entsprechend der Inkubationszeit der Covid-19-Erkrankung – jeweils 14 Tage ab dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person, hieß es in einer Mitteilung des Schleizer Landratsamtes.

Welche besonderen Regeln gibt es für Rückkehrer aus Risiko-Gebieten

Wer seit Anfang März in einem Corona-Risikogebiet war, muss sich selbst isolieren. Das ordnet der Erfurter Oberbürgermeister ab dem 14. März an. Andere Regionen wie der Unstrut-Hainich-Kreis folgen dem.

Die Reiserückkehrer müssen zugleich den direkten Kontakt zu anderen Menschen einstellen. Mit anderen Mitgliedern des Haushalts oder mit Pflegepersonal soll der Kontakt auf das nötige Minimum reduziert werden. Der ÖPNV darf von den Betroffenen nicht mehr genutzt werden.

Weisen die betroffenen Personen Erkältungssymptome auf, müssen sie ebenso unverzüglich ihren Hausarzt, den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst oder die Hotline der Stadt Erfurt kontaktieren. Auch hier soll die Kontaktaufnahme per Telefon erfolgen.

Sollte eine medizinische Behandlung erforderlich werden, müssen die Betroffenen den Rettungsdienst, die Arztpraxis oder das Krankenhaus vorab über die Umstände informieren.

Welche bestätigten Corona-Fälle in Thüringen gibt es?

Verdachtsfälle, die sich bisher nicht bestätigt haben, sind aus fast allen Thüringer Regionen inzwischen bekannt geworden, etwa aus Nordhausen, Gotha, dem Ilm-Kreis, Weimar oder Suhl. Hunderte Thüringer befinden sich in häuslicher Isolation, weil sie aus einem Risiko-Gebiet zurückgekehrt sind.

In Jena zeitweise 15 Menschen in häuslicher Quarantäne, weil sie in einem Risikogebiet waren oder Kontakt zu Infizierten hatten. Zudem gab es zehn Verdachtsfälle. Das Saalfelder Krankenhaus meldete nach der Einlieferung des am Corona-Virus Erkrankten weitere Verdachtsfälle, die eingeliefert worden. Ob diese Patienten auf die Isolierstation aufgenommen werden oder eine häusliche Quarantäne möglich sei, entscheiden die behandelnden Ärzte, sagte der Sprecher weiter.

Im Saale-Orla-Kreis wurden fast 170 Menschen untersucht, die Kontakt zur Reisegruppe um den Infizierten hatten. Es gab bisher keine weiteren Erkrankungen. In häuslicher Quarantäne waren bisher insgesamt fast 100 Personen, die meisten davon im Raum Pößneck. Die Bescheide für die Anordnung der Quarantäne – beispielsweise zur Vorlage beim Arbeitgeber oder der Ausbildungsstätte – aus dem Landratsamt erhalten die auf das Virus getesteten Kontaktpersonen per Post. Nach den nächsten beiden Corona-Fällen im Saale-Orla-Kreis mussten 120 Menschen in häusliche Quarantäne.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus und den Folgen in Thüringen lesen Sie in unserem Newsblog.

Wie reagieren die Kreise und Städte nach der Corona-Erkrankung?

Klassenfahrten ins Ausland und in Corona-Krisengebiete in Deutschland wird es vorerst nicht mehr geben. Das hat Kultusminister Helmut Holter (Linke) am 12. März verfügt. Schulveranstaltungen wie Theateraufführungen oder Schulfeste sollen ebenso nicht mehr stattfinden. Personen, die an allgemeinen Erkältungssymptomen wie Schnupfen oder Husten leiden, dürfen die Schule ebenso nicht betreten, solange die Symptomatik anhält. Ein Fernbleiben im Sinne dieser Maßnahmen werde nicht als Verletzung der Schulpflicht gewertet, ergänzt das Ministerium.

Mit Husten oder Schnupfen zu Hause bleiben - Diese Maßnahmen gelten ab sofort an Thüringer Schulen

Mehrmals wurden zuvor Schulen kurzzeitig geschlossen, etwa Anfang März das Pößnecker Gymnasium „Am Weißen Turm“ zählten. Davon betroffen waren 511 Schüler. Die Evangelische Grundschule an der Regierungsstraße in Erfurt ist am 12. März vorübergehend geschlossen worden. Grund sei, dass ein Schüler aufgrund seiner gesundheitlichen Situation einen Corona-Test machen ließ und das Ergebnis noch ausstand. An der Gemeinschaftsschule am Großen Herrenberg in Erfurt läuft nach dem am 6. März gemeldeten Corona-Verdachtsfall der Schulbetrieb auch in der folgenden auf Sparflamme. Am 10. März waren nur rund 70 Schüler zum Unterricht erschienen, die Klassenstufen werden zusammengelegt. Der AWO-Kindergarten in Kamsdorf in Saalfeld-Rudolstadt wird ab 13. März für zwei Wochen geschlossen, weil bei einem Kind der Corona-Virus nachgewiesen wurde.

Werden Veranstaltungen aufgrund der Ausbreitung abgesagt?

Ja, inzwischen werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt. Thüringenweit sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis Anfang April verboten. Landkreise und kreisfreie Städte haben teils verschärfte Verbote verfügt:

Bei Deutschlands größtem Frühlingsfest, dem Eisenacher Sommergewinn, sind nun neben Festumzug und Kommersch-Abenden alle Veranstaltungen abgesagt. Nur noch eine Veranstaltung soll stattfinden.

Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen sind etwa verboten in:

Erfurt

Jena

Weimar

Gera

Nordhausen

In Kreis Gotha müssen diese Veranstaltungen vom Gesundheitsamt genehmigt werden

Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind verboten im:

Unstrut-Hainich-Kreis

Eisenach

Wartburg-Kreis

Kyffhäuser-Kreis

Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind verboten im:

Saale-Orla-Kreis

In Thüringen werden bis Ende März keine Fußball-Landesspiele mehr stattfinden. Das gab der Thüringer Fußball-Verband am Freitagmorgen bekannt. Der Verband reagiere damit auf die aktuelle Entwicklung der Coronavirus-Infektionen in Deutschland. Im Saale-Orla-Kreis wurden alle Fußballspiele untersagt.

Einen ständig aktualisierten Überblick über Veranstaltungen in Thüringen, die ausfallen, lesen Sie hier.

Mit einem deutlichen Besucherrückgang war die Thüringen Ausstellung zu Ende gegangen. Geschäftsführerin Constanze Kreuser sieht die Ursache für den Rückgang in der Angst vor dem Coronavirus. Der Sommergewinn in Eisenach, eines der größten Frühlingsfeste in Deutschland, findet ohne Umzug und den Kommersch-Abenden statt.

Den Überblick über die abgesagten Veranstaltungen finden Sie in unserem Thüringen-Liveblog zu Corona.

Wo kann in Thüringen auf den Covid-19-Virus untersucht werden?

Neben dem Labor des Landesamtes für Verbraucherschutz in Bad Langensalzakönnen an der Jenaer Uni-Klinik Proben untersucht werden. Dazu gibt es mehrere private Untersuchungslabor in Thüringen, unter anderem in Greiz.

Welche Anlaufstellen gibt es in der Region im Verdachtsfall auf Corona?

Allgemein gilt: Wer bei sich Symptome einer Erkrankung feststellt, sollte seinen Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst kontaktieren, aber nicht spontan in irgendein Krankenhaus fahren, um eine weitere Ansteckung zu vermeiden.

Städte, Kreise, Krankenkassen oder das Landesamt haben Info-Telefone geschaltet:

Ärztlicher Bereitschaftsdienst (landesweit, kostenlos): Telefon 116 117

Landesamt für Verbraucherschutz: Tel 0361 / 573-815099 (Mo bis Fr 9 - 12 Uhr, 13:30 - 15 Uhr)

Stadt Weimar: Telefon 03643 / 762-555

Stadt Erfurt: 0361 / 655-267662

Helios-Klinikum: (0800) 8 123 456 (kostenfrei und 24 Stunden)

Stadt Jena: 03641 / 49 3333

Gesundheitsamt im Weimarer Land: 03644/540580

Gesundheitsamt im Landratsamt Nordhausen: 03631 / 911-5400

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: 03671 / 823-823

Ilm-Kreis: 03628 / 738-888

Landkreis Schmalkalden Meiningen: 03693 / 485-4000

Saale-Orla-Kreis: 03663 / 488-888

Saale-Holzland-Kreis 115 (von Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr, auch für Hinweise)

Helios-Klinik-Gotha: 03621 / 220-162

Kyffhäuserkreis (9 bis 16 Uhr) 03632 / 74 14 44 geschaltet

Wartburgkreis, Nordhausen, Kyffhäuserkreis, Eichsfeld: (Barmer): 0800 / 8484-111 (kostenlos 24 Stunden)

Dr. Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung GmbH (Erfurt und Jena): Tel 0361 / 601-0930

Unternehmen in Thüringen, die wirtschaftlich vom Coronavirus betroffen sind, berät die Thüringer Aufbaubank unter 0800 534 56 76 zu passenden Förderprogrammen. Weitere Infos gibt es hier.

Bundesregierung richtet Corona-Hotline ein

Wie bereiten sich Gesundheitswesen und Kommunal-Politik auf Corona-Infektionen vor?

„Wir können die Erkrankungswelle nicht aufhalten, nur hemmen“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD) aus dem Landkreis Nordhausen. Wie der Landkreis dafür gerüstet sei? Amtsärztin Ingrid Francke tut sich Anfang März noch schwer mit einer Antwort: „Wir haben noch nicht genügend Informationen, um haltbare Abschätzungen treffen zu können“, sagt sie. Der Leiterin des Gesundheitsamts bereitet vor allem Sorge, dass im Gegensatz zur Influenza etwa 80 Prozent der mit dem Corona-Virus Infizierten wenig oder gar keine Krankheitssymptome zeigen. Diese können unbewusst das Virus immer weiter verbreiten.

Und ein zweiter Fakt beunruhigt: Wer im Verdacht steht, infiziert zu sein, muss 14 Tage lang in häusliche Quarantäne, wird dabei vom Gesundheitsamt betreut. „Diese lange Absonderungszeit macht mir Sorge mit Blick auf die Aufrechterhaltung unseres medizinischen Versorgungssystems. Wir kommen schnell in einen Bereich, wo uns das Personal ausgeht“, meint Ingrid Francke. Wenn nötig, könnte die frühere Bundeswehrkaserne in Rothesütte Ort im Kreis Nordhausen für 60 Quarantäneplätze sein, informiert der Landrat.

Und Saale-Orla-Amtsarzt Torsten Bossert befürchtet„Wir müssen auch in Deutschland auf die derzeitigen italienischen Verhältnisse gefasst sein; zeitversetzt um etwa 14 Tage. Wir werden nicht verschont bleiben“, prognostiziert der Amtsarzt des Saale-Orla-Kreises.

Die Chefin der Kassenärztlichen Vereinigung, Annette Rommel, kündigte die Schaffung spezieller Behandlungsstrukturen zum Umgang mit der Infektionskrankheit an. Geplant seien ein mobiler Hausbesuchsdienst sowie Räumlichkeiten, in denen Verdachtsfälle isoliert behandelt werden. Auf diese Weise sollen Infizierte aus dem regulären Praxisbetrieb herausgehalten werden, um diese nicht lahmzulegen. Dies gelte auch für Rettungswagen. KV und Landesärztekammer hätten pensionierte Ärzte angesprochen und um Unterstützung gebeten. Arbeitsfähig sein sollen die neuen Strukturen am 6. März. „Wir dürfen Patienten nicht hin und herschicken, sie sollen nicht viele Menschen anstecken können“, sagte Annette Rommel.

Das öffentliche Leben in Erfurt wird sich nach Ansicht von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) in den nächsten Wochen „grundlegend verändern“. Als Reaktion auf die Corona-Epidemie seien bereits einschneidende Maßnahmen ergriffen worden. „Aber gegebenenfalls muss in den nächsten Stunden oder Tagen noch nachjustiert werden“, sagte Bausewein am Mittwoch im Stadtrat. „Darauf müssen sich die Bürger einstellen.“ Bausewein teilte mit, dass er gemeinsam mit anderen Thüringer Stadtoberhäuptern eine Allgemeinverfügung unterschrieben habe. Demnach müssen sich alle Rückkehrer aus Risikogebieten wie Nord-Italien in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne begeben.

Auch die Erfurter Stadtratssitzung selbst fand unter veränderten Vorzeichen statt. Die Sitzreihen wurden gelockert, damit größere Abstände zwischen den Abgeordneten eingehalten werden konnten. Besucher wurden auf die Empore verbannt.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus und den Folgen lesen Sie in unserem Newsblog.

Wie lebt es sich in häuslicher Isolation?

Wir sprachen mit einer Pößneckerin, die derzeit mit ihrer Familie in verordneter Isolation lebt. Sie war Teil der Ski-Reisegruppe, zu der Thüringens erster Corona-Fall gehörte.

Sie berichtet, dass sie beim Gesundheitsamt für die Überprüfung auf den Corona-Virus in Vollmontur und Mundschutz empfangen wurde. Der Test dauerte maximal zehn Minuten. Ansonsten bedeutet häusliche Quarantäne, dass man sich im Garten und im Wald aufhalten darf, aber keinem Menschen begegnet. Ansonsten soll 5 Meter Abstand gehalten werden Freunde und Bekannte legen Lebensmittel vor die Haustür, genutzt wird jetzt auch ein Online-Supermarkt.

Das ganze Interview lesen Sie hier.

Wie sollen sich die Menschen jetzt verhalten?

Es gibt keinen Grund zur Besorgnis – da sind sich alle Experten einig. Es bleibe bei den allgemeinen Verhaltensregeln wie regelmäßiges Lüften, häufigeres Händewaschen sowie Husten und Niesen in die Armbeuge. Das Gesundheitsamt weist auch bei größeren Arbeitgebern auf diese Empfehlungen hin.

Hände waschen reicht: Aber wie mache ich es richtig?

Auch Unternehmen ist die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt empfohlen: Falls es etwa zu vermehrten Corona-Fällen in einem Unternehmen komme, müsste sich der betroffene Betrieb überlegen, wie er seine Produktion aufrechterhält.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus und den Folgen lesen Sie in unserem Newsblog.

Häusliche Quarantäne- Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Müssen Lebensmittel und Medikamente auf Vorrat gekauft werden?

Viele Menschen haben in unserer Region damit begonnen, auf Vorrat Lebensmittel und Medikamente zu kaufen – und das, obwohl noch kein bestätigter Corona-Fall vorliegt. Oftmals sind Desinfektionsmittel oder Mundschutz ausverkauft.

Experten sehen keine Notwendigkeit für Hamsterkäufe. Das sicherste sei, im Verdachtsfall einen Arzt zu kontaktieren und zu Hause zu bleiben, um eine weitere Ansteckung zu vermeiden.

Gibt es Auswirkungen des Coronavirus für die regionale Wirtschaft?

Die Sorge vor dem Coronavirus hat zunehmend Auswirkungen auf die Thüringer Wirtschaft und sorgt etwa bei Hotels und Gaststätten für einen deutlichen Umsatzrückgang. Nach einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer Südthüringen sehen bereits mehr als 40 Prozent der Firmen spürbare Auswirkungen. 71 Prozent erwarten übers Jahr Beeinträchtigungen.

Durch Krankheitsausfälle der Mitarbeiter, Absagen von Messen und Veranstaltungen sowie die geringe Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen rechnen die Unternehmen mit erheblichen Beeinträchtigungen ihrer Geschäfte. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat vom Coronavirus betroffenen Unternehmen im Freistaat wirtschaftliche Hilfen von Land und Bund zugesichert. Für Fragen von Unternehmern hat das Thüringer Wirtschaftsministerium eine Hotline geschaltet unter Telefon (0800) 534 676.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus und den Folgen in Thüringen lesen Sie in unserem Newsblog.

Welche Probleme gab es bei der Auswertung der Schnell-Tests auf Corona?

Im Saale-Orla-Kreis übten Landrat Thomas Fügmann (CDU) und Torsten Bossert, Leiter des Fachdienstes Gesundheit im Saale-Orla-Kreis und Chef des Krisenstabes, massive Kritik an der langen Zeitdauer, die im landeseigenen Labor in Bad Langensalza gebraucht wurde, um die Tests auszuwerten. „Das ist eine unerträgliche Situation, vor allem für den betroffenen Personenkreis“, erklärte Bossert. Das Gesundheitsministerium räumte die Vorwürfe ein und begründete den Verzug mit Startschwierigkeiten, einem neuen Verfahren sowie der Vielzahl der zu untersuchenden Personen aus ganz Thüringen

Es gab zudem Berichte, wonach es in Arztpraxen und Krankenhäusern zum Diebstahl von Schutzmasken oder Spendern mit Desinfektionsmittel kommt. Besucher des Südharz-Klinikums klauten die Hände-Desinfektionsmittel, die dort dringend für die Patienten und das Personal gebraucht werden. In einer Klinik im Weimarer Land beispielsweise wurde eine ältere Besucherin dabei ertappt, wie sie aus einem Spender in der Eingangszone Desinfektionsmittel in eine mitgebrachte Flasche abfüllte. Hamsterkäufe sind bisher nur in Einzelfällen bekannt.

Welche politischen Konsequenzen gab es durch eine mögliche Corona-Infektion in Thüringen?

Die erneute Ansetzung der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten am 4. März stand kurzzeitig auf der Kippe, weil ein CDU-Abgeordneter mit in der Urlaubsgruppe des am Corona-Virus Erkrankten Pößneckers war. Der 56-jähriger Landtagsabgeordneter hatte sich wegen des Coronavirus-Verdachts zunächst in Quarantäne befunden. Ein Test ergab dann aber, dass der Mann nicht infiziert ist. Die Parlamentsverwaltung hatte eine Verschiebung der Wahl angekündigt, sollte sich der Verdachtsfall bestätigen.

Der Mann gehörte CDU-Kreisen zufolge zu der Verhandlungsgruppe, die den „Stabilitätsmechanismus“ mit Linken, SPD und Grünen ausgehandelt hatte. Dieser soll dafür sorgen, dass eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung sich auf projektbezogene Mehrheiten stützen kann. Die Gespräche darüber fanden zwischen dem 17. und dem 21. Februar im Landtag statt. Zuvor war der Parlamentarier in den Winterferien mit einer Gruppe von Skifahrern in Italien unterwegs gewesen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums berichtete.

Alle bisher erschienenen Artikel zum Corona in Thüringen lesen Sie hier in unserem Dossier.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus und den Folgen für Deutschland und die Welt lesen Sie hier