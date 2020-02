Ilmenau. Beim aktuell einzigen Verdachtsfall auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Thüringen wird das Testergebnis am Mittwoch erwartet.

Coronavirus-Verdacht im Ilm-Kreis: Testergebnis frühestens am Mittwoch

Dem betroffenen Mann gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte eine Sprecherin des Landratsamts des Ilm-Kreises am Dienstag. Er habe einen leichten grippalen Infekt, aber kein Fieber.

Das Landratsamt hatte am Montag über den Verdachtsfall informiert. Der 30-jährige, aus Deutschland stammende Mann, ist in der Ilm-Kreis-Klinik in Ilmenau in Quarantäne untergebracht.

In zwei weiteren Verdachtsfällen (chinesische Studienbewerber in Nordhausen) war am Montag Entwarnung gegeben worden. Auch die drei Verdachtsfälle in Erfurt und Apolda hatten sich nicht bestätigt.

Die Zahl der bestätigten Infektionen durch das Coronavirus ist im Ursprungsland China erneut angestiegen. Wie die chinesische Gesundheitsbehörde mitteilte, gab es bis Dienstag insgesamt 20.438 bestätigte Erkrankungen – 3225 neue Fälle im Vergleich zum Vortrag.

Außerhalb Chinas sind mittlerweile rund 180 Fälle in etwa zwei Dutzend Ländern bestätigt worden. In Deutschland ist das Virus, das vor allem die Atemwegsorgane befällt, bei zwölf Menschen nachgewiesen worden.