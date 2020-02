Gotha. In Gotha ist eine Mitarbeiterin der Arbeitsagentur in Quarantäne geschickt worden. Ihr Sohn wurde nach einer Reise mit möglichen Corona-Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert.

Coronavirus-Verdacht in Gotha – Jobcenter-Mitarbeiterin in Quarantäne geschickt

In Gotha gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Eine Mutter und Mitarbeiterin der Arbeitsagentur wurde vorsorglich in Quarantäne geschickt, nachdem ihr Sohn mit verdächtigen Symptomen aus einem Krisengebiet in Italien zurückgekehrt ist. Der junge Mann wurde ins Gothaer Krankenhaus eingeliefert, eine Bestätigung oder Entwarnung, ob es sich tatsächlich um einen Corona-Fall handelt, gibt es noch nicht. Auch ist nicht bekannt, wie es ihm derzeit geht.

In der Gothaer Arbeitsagentur, von der die Frau bereits am gestrigen Mittwoch nach kurzem Aufenthalt nach Hause geschickt wurde, geht der Kundenbetrieb heute normal ganztägig weiter. Man habe dies mit dem Regionalbüro des Jobcenters und dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt, sagte Pressesprecher Mario Greiner am Vormittag. Eine öffentliche Mitteilung über den Fall sei nicht geplant. So lange es sich lediglich um einen Verdachtsfall handele, sehe man keine Veranlassung Panik zu schüren.

Jobcenter-Mitarbeiter sind informiert

An der Arbeitsagentur würden grundsätzliche Vorsichts- und Hygienemaßnahmen eingehalten. Die Mitarbeiter seien informiert und sensibilisiert. Sie gäben sich oder Kunden nicht mehr die Hand. Toiletten und Waschräume seien mit Desinfektionsmitteln ausgestattet. Türklinken und Handläufe würden regelmäßig desinfiziert. Mögliche Verunsicherungen unter den Mitarbeitern des Jobcenters wollte der Pressesprecher nicht bestätigen.

Aus dem Gesundheitsamt selbst oder der Gothaer Stadtverwaltung war bislang keine Stellungnahme zum Corona-Verdachts- bzw. Quarantänefall bekommen.

Arztpraxen in Thüringen rüsten sich für möglichen Coronavirus-Ausbruch

