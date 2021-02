Coronazahlen in Thüringen: Wenn die dritte Welle kommt …

Im Kreis Sonneberg – im Bild das Rathaus im Zentrum der südthüringischen Kreisstadt – liegt der Inzidenzwert derzeit am niedrigsten in Thüringen. Doch es müsse bundesweit von einem Anstieg hin zu einer dritten Welle ausgegangen werden, sagen Experten.

Irgendwann steigt die rote Linie immer an. In jeder Modellrechnung von Christoph Schnegg. Die Frage ist nur, wie tief es in den einzelnen Szenarien noch hinunter geht, ehe es wieder zu dem Anstieg kommt.

Und wann der Tiefpunkt erreicht sein wird: Um den 20. Februar herum? Um den 1. März herum? Vielleicht noch ein paar Tage früher oder später?Wie bei jeder Modellrechnung hängt das auch bei Schnegg davon ab, mit welchen Parametern man rechnet. Und weil sich einer der wesentlichen Parameter in der Corona-Pandemie – der sogenannte R-Wert – schon für die Vergangenheit nur annähernd bestimmen lässt, ist es unmöglich, ihn für die Zukunft exakt vorherzusagen. Der R-Wert gibt an, wie viele andere Menschen ein Mensch ansteckt, der das Coronavirus in sich trägt (siehe Info-Kasten). Bei allen Verlaufsunsicherheiten kommt er immer zu diesem Ergebnis: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen wird wieder steigen. Wahrscheinlich sogar sehr deutlich.

Für Schnegg – einen promovierten Allgemeinmediziner, der gemeinsam mit seiner Frau in einer Praxis in Bad Berka arbeitet – ist deshalb ebenso wie für manche Virologen und Epidemiologen schon jetzt eindeutig: Die dritte Welle kommt. Schnegg formuliert das so: „Mit den Schutzmaßnahmen, die wir jetzt haben, laufen wir auf eine dritte Welle zu.“

Die Virologin Melanie Brinkmann, die als Professorin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig arbeitet, hatte mit Blick auf Deutschland schon vor einigen Tagen in einem Interview mit dem Spiegel vor einer dritten Corona-Welle gewarnt, sogar vor einer „ganz neuen Pandemie“: „Bereits mit den noch geltenden, zum Teil halbherzig befolgten Verboten kommen wir dann nicht mehr klar“, hatte sie bezogen auf die Mutationen gesagt. „Wir geraten wieder in ein exponentielles Wachstum und werden noch rigoroser infektiöse Kontakte verhindern müssen.“ Der Wettlauf gegen die Virusmutationen sei längst verloren.

Modellrechnungen zum Verlauf angesichts der Virusmutation

Für Thüringen hat Schnegg Anfang Februar aus beruflichem wie privatem Interesse ein zehnseitiges Modellrechnungspapier verfasst, das von öffentlich zugänglichen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Virusmutation B117 ausgeht. Sie war zuerst in England aufgetaucht, wird deshalb auch als englische Variante bezeichnet und macht in Deutschland nicht nur Wissenschaftlern, Politikern und Ärzten die derzeit größten Sorgen.

Weil die jüngsten verfügbaren RKI-Daten zur Verbreitung der Mutation in Deutschland vom 5. Februar stammen, ist dieser Tag für die Berechnungen von Schnegg Tag 0. Damals war die englische Mutation bundesweit in etwa sechs Prozent der untersuchten Virenproben nachgewiesen worden. In einer der Kurven, die sich in Schneggs Papier für Thüringen finden, heißt es, dass im Freistaat ausgehend von diesen Werten etwa 16 Tage nach Tag 0 der Tiefststand bei den Neuinfektionen erreicht wäre – und sie anschließend wieder stark ansteigend würden. Der Tag mit der niedrigsten Corona-Inzidenz von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wäre damit für Thüringen ungefähr der 20. Februar. Etwa 30 Tage nach Tag 0 – also etwa Anfang März – wäre dem Modell nach wieder die gleiche Corona-Inzidenz erreicht, wie am Tag 0 selbst – ungefähr 150. Noch einmal zehn Tage später – etwa Mitte März – würde sie dem Modell nach dann schon bei etwa 200 liegen, bald danach wieder bei 300. Das wäre dann ungefähr die Größenordnung, die in Thüringen in der Spitze der zweiten Welle gleich zweimal erreicht worden war: um Weihnachten 2020 und Mitte Januar 2021 herum.

Schneeg sagt etwa eine Woche nachdem er das Papier geschrieben hat mit Blick auf die Inzidenz in Thüringen: „Der Abfall war steiler als erwartet.“ Doch an der Grundaussage hält er fest – wie andere, die solche Modelle gerechnet haben.

Für Schnegg ist die Aussicht, dass bald die dritte Welle kommen wird, kein Argument, gänzlich auf Lockerungen zu verzichten; auch wenn er sagt, man könne sich darüber streiten, ob nun erst die Friseure oder erst Kultureinrichtungen wieder geöffnet werden sollten. „Wir brauchen ein öffentliches Leben mit dem Virus“, sagt er.

Ein bundeseinheitlicher Stufenplan sei auf jeden Fall ein wichtiges Instrument, um dieses öffentliche Leben und eine große Akzeptanz dafür zu erreichen, sagt Schnegg. „Mich nervt es, dass diese kleinen Landesfürsten es nicht auf die Kette kriegen, einen gemeinsamen Stufenplan zu entwickeln“, sagt Schnegg.

Der Vorteil des Stufenplans sind die nachvollziehbaren Regeln

Die Überzeugung von Schnegg, die er mit Bodo Ramelow und allen Befürwortern von Stufenplänen teilt: Wenn die Menschen wissen, dass bei einer bestimmten Corona- Inzidenz dies erlaubt und jenes geschlossen würde, wären das klare und nachvollziehbare Regeln. Solche, die mehr Menschen animieren würden, die Vorgaben einzuhalten.

Die Gegner einer Stufenplans halten dagegen: Die Menschen hätten ein größeres Verständnis dafür, nun noch mal ein paar Tage mehr Lockdown zu ertragen, um die Zahlen dauerhaft zu senken, als dafür, im Rahmen eines Stufenplans ständig Öffnungen und Schließungen von Schulen, Geschäften und Sportanlagen mitzumachen.

Welche der beiden Überzeugungen nun die Richtige, die Wahre ist? Darüber wird weiter debattiert und gestritten.

