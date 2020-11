Blick vom weiträumigen Außengelände mit Ferienhäusern, Spielplatz und Beachvolleyballanlage auf das Saalemaxx in Rudolstadt. Das Freizeit- und Erlebnisbad war in den Herbstferien gut genutzt. Jetzt öffnet es nur noch für ausgewählte Schwimm- und Reha-Kurse.

Rudolstadt. Bei Krisensitzung Ausnahmen der prinzipiellen Schließung festgelegt. Auch Schulschwimmen wird in dem Rudolstädter Freizeitbad ermöglicht.

Das Saalemaxx in Rudolstadt öffnet für Reha-Kurse

Das Freizeit- und Erlebnisbad Saalemaxx in Rudolstadt bleibt im November geschlossen, öffne aber ab Dienstag für Kurse, die der Vorsorge und Rehabilitation dienen sowie für den Schwimmunterricht der Schulen im Landkreis. Dies ist das Ergebnis einer Krisensitzung am Montag Vormittag, in der über den Umgang mit der Thüringer Coronaverordnung diskutiert wurde. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.