Dauert der Lockdown in Thüringen eine Woche länger?

Erfurt. Die Geltungsdauer der neuen Corona-Regeln in Thüringen wird bis zum 15. März verlängert. So sieht es der neue Entwurf der Verordnung vor. Laut Ministerium bleiben dennoch Änderungen möglich.

Die neue Thüringer Corona-Verordnung soll bis zum 15. März gelten. Das teilte ein Sprecher des Sozialministerium dieser Zeitung mit. Im bisherigen Entwurf war vom 8. März die Rede. Damit könnte auch der Lockdown bis Mitte März andauern. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Bund und Länder hatten sich zuletzt darauf geeinigt, die Einschränkungen vorerst bis zum 7. März zu verlängern. Die Verlängerung der Geltungsdauer schließe aber kurzfristige Änderungen ausdrücklich nicht aus, sagte der Sprecher. Auch Lockerungen blieben möglich. Es gehe bei der Verlängerung allein darum, dass beim Erarbeiten der nächsten Verordnung genügend Zeit bleibe, den Landtag umfänglich einzubinden.

Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bund ist für den 3. März geplant. Die neue Verordnung soll an diesem Donnerstag veröffentlicht werden und am Freitag in Kraft treten. Sie regelt unter anderem die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Schulen, hebt die nächtliche Ausgangssperre auf und erlaubt Friseuren oder Fahrschulen eine Öffnung unter Auflagen. Auch die Kontaktbeschränkungen werden zumindest für Familien etwas gelockert.