Die ersten Spritzen im Impfzentrum Sömmerda sind verabreicht

Saskia Hildebrandt impft Klaus Heyde. Er war am Mittwoch der Erste, der im Impfzentrum in Sömmerda seine Spritze erhielt.

Klaus Heyde setzt sich am Mittwoch um 14.35 Uhr zufrieden in das Auto seiner Tochter. Gerade hat der 82-jährige Rastenberger als erster im Impfzentrum in der Leubinger Straße in Sömmerda sein Corona-Vakzin gespritzt bekommen. „Wir sind glücklich“, sagt Ulrike Heyde, die ihren Vater zur Impfung begleitet hat. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog