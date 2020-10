Drei neue Corona-Infektionen in Weimar

Mit Stand Freitag (2. Oktober, 13.30 Uhr) gibt es im Vergleich zum Vortag drei weitere positive Corona-Fälle in Weimar. Den Angaben zufolge stehen alle neuen Fälle in Zusammenhang mit einer Veranstaltung in der gastronomischen Einrichtung, die bereits am gestrigen Donnerstag für acht neue Fälle gesorgt hatte. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Daraus ergibt sich folgender Stand: Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv Getesteten: 137

Zahl der Genesenen: 121 (0)

Zahl der aktuell Infizierten: 16 (+3)

Personen in Quarantäne: 136 (+64)

Zahl der stationär im Klinikum Behandelten: 1 (0) Kontaktpersonenermittlung noch nicht abgeschlossen Von dem seit Donnerstag verstärkt auftretenden Infektionsaufkommen ist auch die Jenaplan-Schule sowie der Kindergarten Am Dichterweg mit je einem positiven Fall betroffen. Die Kontaktpersonenermittlung in der Schule sei noch nicht abgeschlossen und werde voraussichtlich bis zum morgigen Samstag andauern, heißt es. Daher wurde bisher noch keine abschließende Festlegung zum weiteren Vorgehen mit der Schulleitung abgestimmt. Betroffen sind mehrere Klassen, sowie die Lehrerinnen und Lehrer, die die Klassen unterrichtet haben. Ähnlich verhalte es sich mit dem betroffenen Kindergarten. Auch hier ist bislang ein positiver Fall bekannt. Die Gruppe und die betreffenden Erzieher werden kontaktiert und getestet. Insgesamt handelt es sich dabei um etwa 45 Personen. Schule in Weimar wegen Corona-Fall auf Warnstufe Gelb