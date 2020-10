Drei weitere Corona-Fälle im Kreis Nordhausen

Eine Arzthelferin hat einen Corona-Test in einem Analyselabor gemacht.

Am Montag wurden drei weitere Corona-Infektionen im Kreis Nordhausen labordiagnostisch bestätigt. Alle stehen in Zusammenhang mit einem der beiden Infizierten aus dem medizinischen Cluster, die am Freitag gemeldet wurden: Eine Person hat berufliche, die anderen beiden haben familiäre Beziehungen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Eine der neuen Corona-Infektionen betrifft ein Kind aus dem Sülzhayner Kindergarten. Das Gesundheitsamt eruierte am Montagabend, ob es direkte Kontaktpersonen nur in einzelnen Gruppen gibt oder ob die gesamte Einrichtung involviert ist. Die Kindergartenleiterin sollte die Eltern kontaktieren.