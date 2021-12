DRK nimmt Typisierung für an Leukämie erkrankte Mandy aus Sömmerda vor

Sömmerda. Der Blutspendetermin am Montag ab 16 Uhr in der Sömmerdaer „Bertha“ wird genutzt, um sich als Stammzellenspender typisieren zu lassen. Die 41-jährige Mandy ist schwer an Leukämie erkrankt.

Das Schicksal der an Leukämie erkrankten Mandy aus Sömmerda bewegt. Um das Leben der jungen Mutter zu retten, bei der eine aggressive Form von Blutkrebs festgestellt wurde, sucht die DKMS dringend einen genetischen Zwilling, der als Stammzellenspender in Frage kommt, und appelliert an alle, sich typisieren zu lassen. Das DRK Sömmerda will helfen, damit die 41-jährige Mandy wieder gesund wird und ihre sechsjährige Tochter Johanna weiterhin aufwachsen sehen kann.

Zum Blutspendetermin am Montag, 6. Dezember, im Bürgerzentrum Bertha von Suttner in der Straße der Einheit 27 soll es deshalb nicht nur die Gelegenheit geben, das Deutsche Rote Kreuz mit einer Blutspende zu unterstützen, wie Viktoria Freytag vom DRK erklärt. Der Termin kann auch für eine Typisierung genutzt werden, die zu einer Aufnahme in die DKMS-Datei führt. Dies kann von 16 bis 19 Uhr als Teil und anhand der Blutspende erfolgen, es werden aber zusätzlich auch Test-Sets zum Einsatz kommen, mit denen ein Abstrich vorgenommen werden kann.

Belohnt werden sollen die Blutspender und Typisierten mit einem Geschenk vom Blutspendedienst und des DRK sowie Leckereien der Bäckerei Bergmann.

