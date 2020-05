Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Neuerkrankung im Weimarer Land

Die Zahl der Corona-Erkrankungen im Weimarer Land ist seit Donnerstag um einen nachgewiesenen Fall gestiegen. Mit der neuerkrankten Frau konnte bisher auch eine Kontaktperson identifiziert werden.

Damit sind derzeit 12 Personen im Landkreis an Covid-19 erkrankt, 53 sind genesen, vier Menschen starben. Unter den Erkrankten sind noch fünf Bewohner des Pflegeheims in Ettersburg. In stationärer Behandlung befindet sich kein Patient mehr.

Noch 21 Menschen befinden sich im Weimarer Land in Quarantäne. 23 Reiserückkehrer und Saisonarbeiter befinden sich in häuslicher Absonderung.