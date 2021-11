Eltern wegen kürzerer Kita-Öffnungszeiten im Saale-Orla-Kreis in Schwierigkeiten

Schleiz. Für berufstätige Eltern wird es immer schwieriger, Familie und Job wegen der verkürzten Kita-Öffnungszeiten unter einen Hut zu bekommen. Nun soll nach jeweils möglichen Lösungen gesucht werden.

In der aktuellen Situation der Corona-Pandemie steht auch die Betreuung von Kindern in den Kindereinrichtungen der Region vor besonderen Herausforderungen. Seit dem Erreichen der Warnstufe 3 werden die Mädchen und Jungen in geschlossenen, festen Gruppen mit festem pädagogischen Betreuungspersonal betreut. Dadurch ist es in einigen Einrichtungen nicht mehr möglich, die vollständigen Betreuungszeiten anzubieten. Das liegt u.a. daran, dass die bisher gewohnten Früh- und Spätgruppen für Kinder aus verschiedenen Gruppen, die morgens als erste in die Einrichtungen kommen oder am Nachmittag als letzte abgeholt werden, nicht mehr angeboten werden dürfen.

"Für einige Eltern, besonders für Berufstätige, Alleinerziehende, ist das ein großes Problem, wenn der Kindergarten morgens später öffnet und nachmittags früher schließen muss", erklärt Anja Kuschick-Büttner, Kreiselternsprecherin für die Kindergärten. "Für Mütter oder Väter ist es dann äußerst schwierig, pünktlich an ihrer Arbeitsstelle zu sein", weiß die Kreiselternsprecherin.

Keine unerfüllbaren Forderungen stellen

Deshalb bittet sie, gemeinsam mit dem Team Frühpädagogik des Fachdienstes Frühe Hilfen/Inklusion des Landratsamtes, sowohl mit den Trägern der Kindereinrichtungen als auch mit den Arbeitgebern der Eltern, gemeinsam nach individuellen Lösungen für die aktuelle Problematik zu suchen und Verständnis für die dadurch entstehenden Nöte der Eltern zu haben.

"Es ist aber auf keinen Fall zielführend, den Trägern der Kindereinrichtungen jetzt den sprichwörtlichen Schwarzen Peter zuzuweisen oder unerfüllbare Forderungen aufzustellen. Die Situation in dieser Pandemie ist für alle schwierig."

"Wir wollen gemeinsam Lösungen finden – zum Wohle der Kinder", betont Fachdienstleiterin Corina Fügmann. Die Thematik soll im nächsten Jugendhilfeausschuss des Saale-Orla-Kreises am 24. November besprochen werden, informiert Anja Kuschick-Büttner.

