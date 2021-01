Extrem hohe Corona-Sterblichkeit in Thüringen

Erfurt In Sonneberg sind mit 203 Toten je 100.000 Einwohnern thüringenweit die meisten Menschen an einer Corona-Infektion gestorben. In Jena waren es mit 28 die wenigsten.

In Sachsen und Thüringen ist das Risiko an einer Covid-19-Infektion zu sterben deutschlandweit mit Abstand am größten. Die aktuelle Corona-Sterberate liegt nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik in Sachsen bei 145 Menschen je 100.000 Einwohnern, in Thüringen bei 95. Im Bundesdurchschnitt sterben 65 Menschen an einer Covid-19-Infektion beziehungsweise in Verbindung mit Sars-Cov-2. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die am Schlimmsten betroffenen Kreise im Freistaat sind Sonneberg mit knapp 203 Corona-Toten je 100.000 Einwohnern gefolgt von Hildburghausen (196) und der Stadt Suhl (158). Die meisten Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner in Thüringen haben die Statistiker für den Kreis Hildburghausen berechnet, gefolgt vom Altenburger Land und Sonneberg.

Im Verhältnis die wenigsten Corona-Toten sind aktuell mit 28 je 100.000 Einwohnern in Jena zu beklagen. Der Kreis Weimarer Land liegt mir 29 nur knapp darüber, es folgen der Kreis Nordhausen (48) und die Stadt Erfurt (57). Im Kreis Nordhausen sind im Verhältnis zu den Einwohnern thüringenweit die wenigsten Corona-Infektionen bekannt geworden. Es folgen die Städte Erfurt und Eisenach.

In die Statistik des Robert-Koch-Instituts gehen die Covid-19-Todesfälle ein, bei denen ein laborbestätigter Nachweis von SARS-CoV-2 vorliegt und die in Bezug auf diese Infektion verstorben sind. Weil das Risiko an Covid-19 zu sterben, mit bestimmte Vorerkrankungen höher, es in der Praxis aber oft schwierig ist, zu entscheiden, inwieweit die SARS-CoV-2 Infektion direkt zum Tode geführt hat, werden auch diese Fälle ohne abschließend Nachweis der Todesursache erfasst.

Corona Fälle in Thüringen je Region