Fast alle Covid-Intensivpatienten in Thüringen-Kliniken müssen beatmet werden

Am Klinikstandort in der Volkstedter Leite in Rudolstadt gibt es neben der Klinik für Innere Medizin und der Geriatrischen Klinik aktuell zwei Pandemiestationen und eine Intensivstation, auf der ausschließlich Covid-Patienten behandelt werden.

Saalfeld-Rudolstadt Die Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt steigt am Sonntag zum achten Mal in Folge auf jetzt über 1800.

Von den 14 Covid-Patienten, die auf den Intensivstationen der Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt behandelt werden, müssen inzwischen zwölf invasiv beatmet werden. Das geht aus Angaben des DIVI-Intensivregisters hervor.

Nachdem man alle planbaren OPs verschoben hat, gab es am Sonntag noch fünf freie Betten. Woche für Woche werden derzeit zwischen 25 und 45 Patienten mit positivem Coronatest neu in den Krankenhäusern im Landkreis aufgenommen. Zuletzt lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 27,4.

Der Corona-Newsletter Wir halten Sie immer über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Inzidenz steigt über 1800

Den achten Tag in Folge gestiegen ist am Sonntag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis. 1852 Neuinfektionen in der zu Ende gehenden Woche ergeben eine Inzidenz von 1813,2 pro 100.000 Einwohner. Das ist der fünfthöchste Wert in Deutschland nach drei sächsischen Landkreisen und dem Kreis Hildburghausen.

Besonders dynamisch ist derzeit das Infektionsgeschehen bei den Kindern. In der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen liegt die Inzidenz im Landkreis bei 4026,9. Überdurchschnittlich hoch sind die Ansteckungszahlen auch bei 15- bis 34-Jährigen (2442,6) und 25- bis 59-Jährigen (2279,2).

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus verstorben sind, erhöhte sich am Wochenende um sechs auf 357.

Das könnte Sie auch interessieren: