Fitnessstudio in Zeulenroda: Trotz Kraftanstrengung geschlossen

Die Bemühungen, sich an die Erfordernisse der Pandemie anzupassen, sind nicht zu übersehen. Steht man im großen Übungsraum des „JU2 - Fitnesstreffs“ mit den zahlreichen Geräten für Kraft- und Ausdauertraining hat man schon einige Warnschilder, Spender für Desinfektionsmittel und Barrieren zur Regulierung des Besucherstroms passiert. Mitglieder sind angehalten, die Geräte neben ihnen mit einem Warnkegel zu sperren, sobald sie diese selbst benutzen. Saunakonzepte wurden erstellt und vom Gesundheitsamt des Kreises Greiz genehmigt. Mitglieder müssen sich ohnehin am Eingang mit dem Mitgliedsausweis anmelden. „Wir können jeden Besuch genau rückverfolgen“, sagt Inhaber Jens Spitzbart. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Hoffen auf Sammelklage gegen Corona-Verordnung

Mit Pylonen sperren die Mitglieder selbstständig die Geräte, zu denen im Training der Mindestabstand nicht eingehalten wird. Foto: Norman Börner

Dennoch muss das Fitnessstudio in Zeulenroda-Triebes seit vergangener Woche wieder geschlossen bleiben. Habe man den Lockdown im Frühjahr noch einigermaßen nachvollziehen können, sei es diesmal völlig unverständlich. Viel sei investiert worden, um den Schutz des Gesundheit zu gewährleisten. „Wir sind entsetzt. Wir haben alles für den Infektionsschutz getan und werden jetzt wieder pauschal geschlossen“, sagt er. Er baut unter anderem auf die Klage eines Fitnessstudiobetreibers aus Apolda. René Wittig hat einen Eilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht gestellt, der auf eine Rücknahme des Berufsverbotes pocht. Bereits im Mai kippte ein Gerichtsentscheid die Corona-Verordnung für Fitnessstudios in Thüringen.

Für Spitzbart sei jeder zusätzlicher Tag der Schließung ein weiteres Minus unter einem jetzt schon verschenkten Jahr. „Wir haben jetzt bereits ein ganzes Wirtschaftsjahr verloren“, sagt er. Nach der Wiedereröffnung im Mai habe man bisher jeden Monat drauf gezahlt. Gerade habe sich die Situation halbwegs normalisiert. Zum Problem werde unter anderem das Mitgliedschaftsmodell. So würden Kündigungen eintreffen, aber aufgrund der Lage keine neuen Mitgliedsanträge eingehen. Beiträge für Monate, in denen das Studio geschlossen bleibt, werden den Mitglieder in Form eines Bonussystems erlassen. Das schlägt sich im Umsatz nieder. Einige Kunden würden nun auch versuchen, die Pandemie-Verordnung vorzuschieben, um ihre Mitgliedschaften vor der Frist zu kündigen oder Vergünstigungen herausschlagen. „Die Situation ist durchaus bedrohlich“, sagt Jens Spitzbart.

Reha-Sport als letztes Standbein in der Krise

Als letzter Strohhalm gelte nun der Reha-Sport, der weiter stattfinden darf. „Gerade für die älteren Leute ist das jetzt wichtig“, sagt er. Allerdings führe die Öffnung für den Reha-Sport auch zu Problemen. So könnten die Angebote des Rehabilitationssports erst mit Verzögerung bei den Krankenkasse abgerechnet werden. Die Einnahmen würden also nicht ins aktuelle Budget fallen. Zudem müsse für eine relativ kleine Gruppe, die Technik der Anlage komplett hochgefahren werden. Die Betriebskosten würden die Einnahmen aus dem Reha-Sport also fast vollständig wieder auffressen. „Dennoch ist es wichtig, dass die Leute, die darauf angewiesen sind, jetzt in Bewegung bleiben können“, sagt Jens Spitzbart.

Wunsch nach regionalen Lösung für Pandemiebekämpfung

Leistungssportler oder Hobbysportler mit einem Ziel vor Augen könnten dies allerdings gerade nicht. Gerade für Kraftsportler lasse sich das Training im Studio nicht so leicht ersetzen. Die Leistung schwindet durch eine längere Trainingspause, gerade bei hochtrainierten Sportlern – vor allem Muskelkraft geht rasch verloren, bei Ausdauer gehe es nicht ganz so schnell. Jen Spitzbart erhoffe sich daher, dass im weiteren Verlauf der Pandemie wieder regional angepasste Lösungen gefunden werden. Wenn die Infektionszahlen vor Ort niedrig sind, sollten bestimmte Dinge erlaubt bleiben. Denn das Virus sei durchaus eine ernst zunehmende Bedrohung für die Gesundheit. Allerdings sei gerade eine Branche, deren Geschäft die Gesundheit ist, auch besonders auf den Erhalt derselben bedacht.