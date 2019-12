Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünfstück im Präsidium des Landes-DRK

Bei der jüngsten Versammlung des DRK-Landesverbandes Thüringen wurde Professor Reinhard Fünfstück ins Präsidium gewählt und als Landesarzt des DRK für fünf Jahre bestätigt. In dieser Funktion ist er gleichzeitig Mitglied der ständigen Kommission der Landesärzte beim Bundesvorstand des DRK.

Reinhard Fünfstück ist Ärztlicher Direktor des Sophien- und Hufeland-Klinikums in Weimar und blickt auf eine sehr beachtliche berufliche und wissenschaftliche Karriere zurück. Er ist Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland sowie weiterer zahlreicher wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Auszeichnungen. Zudem engagiert sich der DRK-Landesarzt seit vielen Jahren in unterschiedlichen Organisationen ehrenamtlich. „Menschen in Not eine helfende Hand zu reichen, das ist mir im Leben stets ein Bedürfnis gewesen, als Arzt und als Bürger“, so Fünfstück.