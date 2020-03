Bad Lausick. Bei Legehennen eines kleinen Geflügelhaltungsbetriebes in Bad Lausick südlich von Leipzig ist die gefährliche Geflügelpest ausgebrochen.

Geflügelpest in der Nähe der Landesgrenze zu Thüringen nachgewiesen

Das Friedrich Löffler-Institut habe bei Enten und Hühnern das Virus H5N8 nachgewiesen, teilten das Landratsamt Borna und das Sozialministerium in Dresden am Freitag mit. Ein Sperrbezirk sei eingerichtet worden. Die Tötung des gesamten Bestandes sei angeordnet worden.

Die Geflügelpest bevorzugt Hühnervögel und Puten, aber auch Wassergeflügel wie Enten und Gänse. Diese „Vogelgrippe“, wie sie in der Öffentlichkeit bezeichnet wird, ist eine Tierseuche, die hohe Verluste verursachen kann und deshalb frühzeitig Maßnahmen erfordert, hieß es.

In Tschechien war Mitte Februar innerhalb weniger Wochen ein zweiter Vogelgrippe-Ausbruch festgestellt worden. Betroffen ist ein kommerzieller Geflügelgroßbetrieb in der Gemeinde Slepotice rund 110 Kilometer östlich von Prag. Dort sei der für Vögel hochansteckende Erreger H5N8 nachgewiesen worden, teilte das tschechische Landwirtschaftsministerium am Montag mit.

