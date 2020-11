Gesundheitsamt Altenburger Land bekommt zur Kontaktnachverfolgung Unterstützung

Gesundheitsämter sind überfordert. Die Coronazahlen sind weiter kräftig steigend. Am Donnerstagvormittag bestätigte das Gesundheitsamt für das Altenburger Land insgesamt 24 Neuinfektionen. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz sei damit erneut gestiegen und liege nunmehr bei 284,1 pro 100.000 Einwohner. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Zur Verringerung von Neuinfektionen ist eine schnelle und konsequente Nachverfolgung der Infektionen unbedingt erforderlich. Zur Unterstützung des Altenburger Gesundheitsamtes sollen nun weitere Helfer für die Kontaktnachverfolgung eingestellt werden.

Kindergärten, Seniorenwohnparks und Pflegeheime betroffen

Derzeit sind verschiedene Einrichtungen im Landkreis von Corona betroffen, informiert Jana Fuchs, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt Altenburger Land. Im Seniorenwohnpark Klausa sei ein Bewohner und ein Mitarbeiter positiv getestet worden. In der Kindertagesstätte Holzwürmchen in Nobitz habe sich ein Kind angesteckt. In der Kindertagesstätte Kastanienhof in Schmölln musste eine Gruppe geschlossen werden, nachdem eine Erzieherin positiv getestet wurde. Im Pflegeheim Hospitalstift in Altenburg gäbe es sieben Virusinfizierte. Besonders hart betroffen sind zum einen das Pflegeheim Hainichen, bei dem mittlerweile 31 Infizierte festgestellt werden mussten und anderseits das DRK-Pflegeheim Albert Schweitzer in Altenburg. Hier habe sich die Zahl der Infizierten auf mittlerweile auf insgesamt 79 Personen erhöht.

Jana Fuchs informiert zudem über die angespannte Lage im Gesundheitsamt: „Die Mitarbeiter sind erschöpft, aber dennoch motiviert.“ Trotzdem solle nun für Unterstützung in der Kontaktnachverfolgung gesorgt werden. Derzeit seien 16 Mitarbeiter im Gesundheitsamt für die Nachverfolgung verantwortlich. Bisher hätten zwei Mitarbeiter aus der Bundesverwaltung aus Berlin beziehungsweise aus München für zwei Monate zur Unterstützung abgeordnet werden können. Diese zwei Mitarbeiterinnen arbeiteten seit Montag im Gesundheitsamt. Zudem bestehe die Aussicht auf weitere tatkräftige Unterstützung im Dezember, erklärt Jörg Reuter, ebenfalls zuständig für Öffentlichkeitsarbeit des Altenburger Landes: „Es ist fest geplant, drei weitere Kräfte im Dezember einzustellen.“ Demnach solle ein Helfer im Rahmen des Bundesfreiwilligendienst, die Mitarbeiter unterstützen. Weitere Helfer könnten eventuell durch das Jobcenter vermittelt werden oder auf dem freien Arbeitsmarkt gewonnen werden.

Kontaktnachverfolgungist anspruchsvolle Arbeit

Welche Arbeiten und Abläufe in der Kontaktnachverfolgung die neuen Helfer übernehmen können, würde das Gesundheitsamt intern organisieren, informiert Reuter: „Die spezifischen Aufgaben werden schließlich innerhalb des Gesundheitsamtes geklärt.“ Entscheidend sei auf jeden Fall die Unterstützung dieser neuen Helfer für die bisherigen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, meint Reuter: „Die Aufgaben in der Kontaktnachverfolgung sind teilweise sehr anspruchsvoll, allein was die Telefonate betrifft.“