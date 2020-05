Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greiz und Sonneberg bleiben knapp unter kritischer Corona-Infektionsgrenze

In Greiz lag der Wert am Samstagvormittag, Stand 10 Uhr, bei 49,9, wie die Thüringer Staatskanzlei mitteilte. Für den Landkreis Sonneberg lag der Wert bei 46,3. Beide Landkreise sind Corona-Brennpunkte in Thüringen. Alle aktuellen Corona-Entwicklungen lesen Sie im Liveblog

Bund und Länder haben die Zahl 50 als Obergrenze bei der Infektionsrate festgelegt. Wird diese überschritten, müssen Beschränkungskonzepte erlassen werden.

In Thüringen stieg die Zahl der Infizierten auf 2710. Groben Schätzungen zufolge liegt die Zahl der Genesenen im Freistaat bei 2200. Auf 100 000 Einwohner kamen in Thüringen in den vergangenen sieben Tagen 7,2 Infizierte. 86 Menschen werden derzeit wegen eines schweren Verlaufs der Lungenkrankheit Covid-19 intensivmedizinisch behandelt.

Bisher starben in Thüringen 138 Menschen, deren Tod mit einer Coronavirus-Infektion in Zusammenhang gebracht wird.

Gericht weist Eilanträge gegen Schließung der Gaststätten in Greiz ab

Der Überblick über die Corona-Infektionen in den Greizer Kommunen:

Auma-Weidatal 15 Bad Köstritz 17 Berga 6 Brahmenau 1 Endschütz 4 Greiz 205 Großenstein 1 Harth-Pöllnitz 8 Hohenleuben 6 Hirschfeld 2 Kauern 3 Kraftsdorf 8 Kühdorf 2 Langenwetzendorf 32 Langenwolschendorf 3 Lederhose 1 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 38 Münchenbernsdorf 5 Pölzig 1 Ronneburg 26 Rückersdorf 2 Saara 1 Seelingstädt 5 Teichwitz 1 Weida 21 Wünschendorf 2 Zeulenroda-Triebes 159 gesamt 576

