Grippewelle in Thüringen ebbt ab

Thüringen hat die Grippesaison 2019/2020 so gut wie überstanden: Die Zahl der Neuerkrankungen ist deutlich gesunken. In der 13. Meldewoche wurden nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums landesweit nur noch 171 labordiagnostisch bestätigte neue Fälle registriert. In der Woche davor waren es noch 671. Die Zahl der Grippetoten (bislang acht) hat sich zudem nicht weiter erhöht.

Damit hat das Coronavirus im Freistaat schon jetzt mehr Todesopfer gefordert als das Influenza-Virus in der gesamten Saison. Insgesamt wurden seit Oktober mehr als 9300 Grippe-Erkrankungen erfasst. Sieben Prozent der Betroffenen erkrankten so schwer, dass sie stationär behandelt werden mussten. Eine Häufung von Grippe-Fällen gab es zuletzt in einem Pflegeheim im Altenburger Land.

377 Todesfälle in Deutschland

Auch bundesweit ist die Grippewelle abgeebbt. Die Gesamtzahl der Influenza-Erkrankungen ist in dieser Saison auf fast 182.000 gestiegen. 377 Patienten verstarben an den Folgen. Aus Sicht des Robert-Koch-Instituts haben auch die Schließung von Schulen und Kindergärten sowie das Kontaktverbot wegen der Corona-Pandemie zu einem schlagartigen Rückgang neuer Grippe-Fälle beigetragen.