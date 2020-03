Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grippewelle in Thüringen erreicht zweiten Gipfel

Die Grippewelle hat in Thüringen gerade einen zweiten Gipfel erreicht, nachdem sie in den Winterferien mit 778 Neuerkrankungen schon einmal etwas abgeflaut war. In der Woche danach standen nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums 935, in der darauf folgenden sogar 1037 neue Fälle zu Buche.

Aus Sicht von Professor Mathias Pletz, Institut für Infektionsmedizin an der Jenaer Universitätsklinik, lässt sich ein solcher Verlauf mit lokalen Ausbrüchen und mit dem Wetter erklären.

Besonders gehäuft traten Erkrankungen im Ilm-Kreis und im Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf, möglicherweise auch wegen häufiger Labortests dort. Am häufigsten erkrankten bislang Kinder im Alter von einem Jahr bis neun Jahren an der Grippe .

Zwei bestätigte Corona-Fälle in Thüringen

Nach der zweiten Thüringer Coronavirus-Infektion, die in der Nacht zum Samstag bestätigt wurde, ist bis Sonntagabend landesweit kein weiterer Fall registriert worden.

Bei dem zweiten Patienten handelt es sich um eine 65-Jährige aus dem Raum Erfurt. Die Frau wird im Helios-Klinikum Erfurt stationär behandelt. Thüringens erste Coronavirus-Infektion wurde vor einer Woche bei einem 57-Jährigen aus dem Orlatal diagnostiziert. Der Mann hatte sich wahrscheinlich während eines Winterurlaubs in Italien infiziert.

Am Freitagabend standen zwar noch einige Ergebnisse von Labortests für dessen Kontaktpersonen aus, doch alle bislang vorliegenden Befunde waren nach Angaben des Krisenstabs im Saale-Orla-Kreis negativ. Da seit dem letzten Kontakt mit dem Erkrankten bereits 14 Tage vergangen waren, konnte die für diesen Zeitraum angeordnete häusliche Quarantäne für diese Personen aufgehoben werden.

Bundesweit überstieg die Zahl der Corona-Infektionen die 1000er-Marke. Inzwischen gibt es einen ersten Todesfall: In Ägypten starb ein 60-jähriger deutscher Tourist an den Folgen einer Corona-Erkrankung.