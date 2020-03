Erfurt. Wegen des Coronavirus hat der Thüringer Hausärzteverband vorsorglich seine Frühjahrstagung in Erfurt abgesagt.

Hausärztetagung in Erfurt wegen Corona abgesagt

Nicht nur in ihren Praxen treffen Thüringens Ärzte Vorkehrungen gegen das neuartige Coronavirus. Der Thüringer Hausärzteverband hat am Donnerstag auch vorsorglich seine Frühjahrstagung in Erfurt abgesagt.

Als Grund nannte Verbandschef Ulf Zitterbart die Sorge vor einer möglichen Verbreitung des Virus ausgerechnet während der Tagung. „Es wäre nicht zu verantworten, sollte sich eine Infektionskette auf eine Tagung von Hausärzten zurückführen lassen“, erklärte er. Hausärzte würden jetzt in den Praxen gebraucht - vor allem wegen der alljährlichen Grippewelle.

An der Fortbildungstagung am 14. März sollten 200 Mediziner teilnehmen.“Im schlimmsten Fall könnten 200 Ärzte vorübergehend isoliert werden“, sagte Zitterbart. Bei einer nachgewiesenen Ansteckung müssen die Kontaktpersonen von Infizierten ermittelt, auf das Virus getestet und in dieser Zeit ebenfalls unter Quarantäne gestellt werden.

In Thüringen gibt es bislang eine bestätigte Infektion mit dem neuen Virus.