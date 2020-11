Haustiere nicht anhusten

Eine Hauskatze sitzt in einem Garten.

In der Corona-Pandemie gibt es viele Fragen, die wir mit der Hilfe von Experten beantworten wollen.

Können sich Haustiere bei infizierten Personen anstecken?

Dazu erklärt das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit: Dies ist je nach Tierart nicht auszuschließen. Allerdings bedeutet eine mögliche Infektion von Haustieren nicht automatisch, dass sich das Virus in den Tieren vermehren kann und von ihnen wieder ausgeschieden wird, etwa mit Nasensekret oder Kot. Mit Sars-CoV-2 infizierte Personen, insbesondere mit Krankheitssymptomen, können große Virusmengen über Nase und Mund ausscheiden (Tröpfcheninfektion). Es ist davon auszugehen, dass ihre Umgebung mit dem Virus belastet ist, auch bei Einhaltung aller Hygieneregeln, also in die Armbeuge niesen und husten, Hände waschen, Oberflächen reinigen. Daher sollten infizierte Personen beim Kontakt zu ihren Haustieren sehr auf Hygiene achten, engen Kontakt möglichst vermeiden, die Tiere nicht anhusten oder anniesen und sich von den Tieren nicht durchs Gesicht lecken lassen. Es gibt aber bisher keine Hinweise darauf, dass Haustiere wie Hunde oder Katzen eine Rolle bei der Verbreitung von Sars-CoV-2 spielen.

