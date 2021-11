Höchste Corona-Warnstufe nun auch in Nordhausen

Nordhausen. Am Samstag ist mit dem Kreis Nordhausen auch die letzte Thüringer Region in die Corona-Warnstufe 3 gerutscht. Ab Montag gilt u.a. Maskenpflicht für alle Schüler im Unterricht.

Am Samstag hat der Landkreis Nordhausen den Schwellenwert zur Warnstufe 3 des landesweiten Frühwarnsystems überschritten. Damit ist auch die letzte Thüringer Region in die höchste Corona-Warnstufe gerutscht: Ganz Thüringen in höchster Corona-Warnstufe - Das sind die Folgen

Laut Thüringer Bildungsministerium gilt ab Montag auch im Landkreis Nordhausen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht und die bereits aus der Zeit des Sicherheitspuffers nach den Sommerferien bekannte Testpflicht mit Bußgeldandrohungen. Das das für alle Schularten gilt, müssen auch Grundschüler im Unterricht Maske tragen. Eine Versorgung mit ausreichend Test sei laut Mitteilung des Bildungsministeriums abgesichert.

Kinder in Kindergärten dürfen nur noch in festen Gruppen betreut werden. Für den Vereinssport gilt nach Angaben des Bildungsministeriums in Warnstufe 3 auch an der frischen Luft eine Testpflicht. In Stufe 2 hatte das nur in geschlossenen Räumen und im Freien für Kontaktsport gegolten. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene, Kinder unter sechs Jahren sowie Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreis Nordhausen liegt am Samstag bei 263,2. Das Robert-Koch-Institut meldet 34 neue Corona-Fälle.