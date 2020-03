Erfurt. Zumindest was die Zahl der Grippeerkrankungen betrifft, gibt es Licht am Ende des Tunnels: In Thüringen geht die Zahl neuer Fälle deutlich zurück.

Höhepunkt der Grippewelle Thüringen überschritten - Bisher acht Todesfälle

Positiver Trend zumindest bei den Grippeerkrankungen in Thüringen: In der Woche vom 16. bis 22. März ist die Zahl der Neuinfektionen deutlich zurückgegangen: Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums wurden in der 12. Meldewoche landesweit noch knapp 750 neue Fälle erfasst – etwa die Hälfte dessen, was für die Woche davor zu Buche stand (1489). 671 der Neuerkrankungen wurden labordiagnostisch bestätigt.

Allerdings ist die Zahl der Grippetoten in dieser Saison erneut gestiegen: Den Angaben zufolge verstarben zwei weitere Patienten infolge einer Influenza A-Infektion, womit sich die Zahl der Todesopfer auf acht erhöht hat. Bei den Toten handelt es sich um sechs Männer und zwei Frauen im Alter von 20 und 45 Jahren sowie zwischen 78 und 86 Jahren. Inwieweit diese Personen an Vorerkrankungen litten, konnte das Ministerium nicht sagen. Bundesweit wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) seit Beginn der Grippesaison im Oktober 2019 rund 77.000 Grippeerkrankungen durch Labordiagnostik bestätigt. 323 Patienten verstarben. Der Einschätzung des RKI zufolge ist der Höhepunkt der Grippewelle überschritten und die Influenza-Aktivität auch bundesweit deutlich zurückgegangen. In Thüringen wurde die höchste Zahl von Neuerkrankungen in der 10. Meldewoche mit 1544 Fällen registriert. Grippewelle rollt über Deutschland – bislang 323 Todesfälle