Natascha Lachmanova und Bobbi, Clowns von „Rote Nasen Deutschland eV“, bringen im Martin-Luther-Haus in Erfurt auch Bewohnerin Brigitta Mende zum Lachen. Mit einem dreijährigen Modellprojekt will die AOK Plus beweisen, dass Humor erlernt und bewusst eingesetzt werden kann, um die Belastungen im Pflegealltag zu bewältigen.