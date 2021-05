Inzidenz im Südharz bleibt unter 165

Nordhausen. 33 Corona-Neuinfektionen weist die Statistik aktuell für den Südharz aus. Die Wocheninzidenz ist zwar leicht gestiegen, bleibt allerdings unter der Marke von 165.

Mit 158,2 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Südharz am Freitag gegenüber dem Vortag angesichts von 33 Neuinfektionen leicht gestiegen. Dennoch bewegt sie sich den nunmehr dritten Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 165. Aktuelle Informationen rund um die Corona-Pandemie in Thüringen auf unserem Live-Blog.

Sollte dies auch am Samstag, Sonntag und Montag so bleiben, dürften am Mittwoch die Schulen und Kindergärten im Landkreis wieder öffnen. Das Click & Meet-Modell im Einzelhandel erfordert indes eine Inzidenz von unter 150 an drei aufeinanderfolgenden Tagen.