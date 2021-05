Inzidenz im Weimarer Land bleibt weiter unter 100

Apolda. 17 Corona-Neuinfektionen wurden von Donnerstag zu Freitag im Landkreis Weimarer Land registriert.

Am zweiten Tag in Folge ist die Corona-Inzidenz im Kreis Weimarer Land unter dem Schwellenwert von 100 geblieben. Für Donnerstag teilte das Landratsamt am Freitag einen Wert von 91,3 mit. Tags zuvor lag er bei 86,4. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Dennoch kamen auch bis zum Freitagvormittag wieder 17 Menschen hinzu, die positiv auf das Virus getestet wurden. Die Neuerkrankungen sind zum größten Teil im privaten beziehungsweise familiären Bereich zu verzeichnen. Da gleichzeitig 25 weitere vormals Erkrankte als genesen gelten, sank die Zahl der aktuell Infizierten im Landkreis um acht auf nun 363. Diese verteilen sich auf insgesamt 49 Wohnorte im Weimarer Land. Während die Zahl der derzeitigen Infektionsfälle gegenüber dem Vortag in der Stadt Apolda (von 110 auf 103) und in der Landgemeinde Bad Sulza (von 50 auf 46) nennenswert sank, stieg sie in der Landgemeinde Am Ettersberg (von 51 auf 58) spürbar.

Von den aktuell Erkrankten benötigen wie tags zuvor 26 stationäre Behandlung im Krankenhaus. Die Zahl der Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie im Weimarer Land an oder mit Corona verstarben, blieb mit 78 unverändert. 938 Kontaktpersonen befinden sich momentan im Landkreis in behördlich angeordneter Quarantäne, 41 Reiserückkehrer außerdem in häuslicher Absonderung.