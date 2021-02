Inzidenzwert im Altenburger Land gesunken

Sieben Neuinfektionen und eine 7-Tage-Inzidenz von 87,3 meldet das Gesundheitsamt am Freitagvormittag. Noch neun Menschen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung, drei von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Corona-Blog: Erster Landkreis schließt Schulen und Kitas wieder – 10.000 Impfungen am Wochenende geplant

In den zurückliegenden Tagen weiter vorangekommen ist die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen beim Impfen der Bewohner und Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen. Laut neuester Information des Thüringer Gesundheitsministeriums an die Altenburger Kreisverwaltung hatten bis zum 25. Februar alle 18 Pflegeeinrichtungen im Altenburger Land ihren Erst-Impftermin, der überwiegende Teil auch den Zweit-Impftermin. Zwischen dem 1. März und dem 19. März wird der Zweit-Impftermin nun noch in den letzten sieben Pflegeeinrichtungen stattfinden.





Aktuell häufen sich Telefonanrufe von Bürgern an der Corona-Hotline des Altenburger Gesundheitsamtes, die gern einen Impftermin haben möchten (etwa jeder zweite Anrufer). Die Kreisverwaltung weist aus diesem Grund noch einmal darauf hin, dass Impftermine ausschließlich von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen vergeben werden und der Landkreis darauf keinerlei Einfluss hat.

Die Telefonnummer der Impfterminvergabe lautet 03643-4950490. Auf der Startseite der Landkreishomepage www.altenburgerland.de gelangt man mit einem Klick auf den Button Impfen direkt auf das Thüringer Portal, auf dem Impftermine bei Verfügbarkeit online gebucht werden können.