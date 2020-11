Die Zahlen sinken trotz des Teil-Lockdowns nicht. Das Gesundheitsamt im Altenburger Land meldete am Donnerstagvormittag 24 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Damit steigt auch die 7-Tage-Inzidenz erneut, sie liegt nunmehr bei 284,1 pro 100.000 Einwohner.

Angesichts der anhaltend hohen Zahlen bereitet das Landratsamt Altenburger Land eine neue Allgemeinverfügung vor, so Behördensprecherin Jana Fuchs. Sobald die neue Verfügung durch den Freistaat genehmigt wurde, soll sie in der kommenden Woche in Kraft treten.

Das Infektionsgeschehen ist laut Gesundheitsamt weiterhin diffus. Im Seniorenwohnpark Klausa wurden ein Bewohner und ein Mitarbeiter positiv getestet. Ebenso ein Kind der Kindertagesstätte Holzwürmchen in Nobitz. Im Pflegeheim Hainichen ist eine Neuinfektion hinzugekommen, ebenso im Pflegeheim Albert Schweitzer in Altenburg. Von den aktuell 468 aktiv positiven Personen befinden sich 22 in stationärer Behandlung, davon fünf intensivmedizinisch.