Inzidenzwert im Saale-Holzland-Kreis auf 220 gesunken

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurden am 23. Januar insgesamt 23 neue Coronafälle gemeldet.

Eisenberg 23 neue Coronafälle am 23. Januar gemeldet

Eisenberg. Das Infektionsgeschehen im Saale-Holzland-Kreis flaut weiter ab.

Wichtiges zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Wie das Landratsamt in Eisenberg am Sonntag, 24. Januar 2021, mitteilte, sei der Inzidenzwert (neue Fälle der letzten sieben Tage je 100.000 Einwohner) von 307 auf 220 gesunken. Dem Gesundheitsamt wurden am 23. Januar insgesamt 23 neue Coronafälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 liegt damit bei 2364.

Alle Corona-Nachrichten des Tages kostenlos im Newsletter

Finden Sie am Abend die aktuellen Entwicklungen des Tages in Ihrem Corona-Newsletter. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung:

TLZ-Newsletter zum Coronavirus: Hier melden Sie sich an