Die spontane Impfaktion des Kyffhäuserkreises am Kyffhäuser-Denkmal wurde am vergangenen Donnerstagnachmittag gut angenommen. Impfwillige reisten unter anderem auch aus Nordhausen und Berlin an. Insgesamt wurden 23 Menschen geimpft. Annegret Groh und Michael Miksch vom DRK-Kreisverband Eichsfeld empfingen die Impfwilligen und erledigten den „Papierkram".