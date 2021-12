Kassenärztliche Vereinigung und Funke impfen viele Thüringer gegen Corona

Erfurt. Die Impfaktionen in fünf Zeitungsdepots waren stark nachgefragt.

Drei Termine, fünf Standorte: Im Rahmen der gemeinsamen Impfaktion von Kassenärztlicher Vereinigung und der Logistik von Funke Medien in Thüringen haben mehrere Hundert Thüringer die Gelegenheit genutzt, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Geöffnet waren dafür an den vergangenen drei Samstagen die Zeitungsdepots in Eisenberg , Hörselberg Hainich, Bad Langensalza, Schleiz und Nordhausen. Geimpft wurde ohne vorherige Terminabsprache. Möglich waren sowohl Erst- als auch Boosterimpfungen. Um vergebliches Warten zu Vermeiden, waren Bändchen vergeben worden.

Weitere Gelegenheiten zu spontanen Impfungen in den kommenden Tagen

Pro Wochenende kamen über Tausend Impfungen zusammen. Allein am ersten der drei Wochenenden waren es in Nordhausen 193, in Schleiz 300, in Bad Langensalza 260, in Hörselberg Hainich 263 und in Eisenberg 264 Impfungen. Die Nachfrage sei bis zum Schluss hoch gewesen. So wurden beispielsweise am vergangenen Samstag allein in Eisenberger Depot 220 Impfdosen verspritzt. Zu Beginn der Impfaktion habe sich eine Schlange von 80 Interessenten gebildet. Während in den beiden Vorwochen Erstimpfungen dominiert hätten, seien am dritten Samstag vor allem die Boosterimpfungen gefragt gewesen. In Eisenberg standen dafür die Vakzine von Biontech sowie Johnson&Johnson bereit.

Im Schleizer Logistik-Depot waren es am vergangenen Samstag noch einmal rund 250 Impfdosen der Hersteller Biontech/Pfizer sowie rund 20 Impfdosen von Johnson&Johnson, die an Impfwillige verabreicht wurden. Über die Gesamtbilanz der Aktion will die KV am Montag informieren.

Auch in den nächsten Tagen wird es in Thüringen weitere Gelegenheiten zu spontanen Impfungen geben. Alle Termine werden im Impfportal des Landes veröffentlicht. Dabei ist auch die Thomaskirche in Erfurt, die am 21. Dezember ab 12 Uhr für eine Impfungen gegen Covid 19 geöffnet sein wird.

Weitere Informationen unter: www.impfen-thueringen.de/endspurt