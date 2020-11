„Öffnet die Fitnessstudios!“: Katrin Seitz aus Apolda appelliert an die Politik

„Ich fühle mich als Unternehmerin vom Staat verraten und verkauft“, erklärt die Physiotherapeutin, Fitnesstrainerin und Vereinsvorsitzende Katrin Seitz. Die Apoldaerin betreibt am Heidenberg das Bewegungs- und Gesundheitszentrum Mittelthüringen GmbH, dem unter anderem der Reha-Sport-Apolda e.V. angeschlossen ist. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog .

Während das Bewegungszentrum seit vergangener Woche coronabedingt schließen musste, laufen die Reha-Kurse beim ärztlich verordneten Sport weiter, was aber nur die halbe Wahrheit ist. Denn wegen der aktuellen Situation sind sehr viele Patienten verunsichert und bleiben aus Angst vor einer Ansteckung den Kursen fern. Einige brechen damit auch ärztlichen Verordnungen einfach ab, erklärt Katrin Seitz im Gespräch mit dieser Zeitung.

Mit Blick auf das Bewegungs- und Gesundheitszentrum gibt sie zu bedenken: „Sport stärkt auch nach einer Reha-Verordnung das Immunsystem und verhindert etwa den Muskelabbau.“ Für viele Patienten, die eine Herz- oder Gelenkerkrankung haben, sei regelmäßiges Training eine dringend notwendige Anschlussmaßnahme, um weiteren degenerativen Veränderungen Einhalt zu gebieten. So sollte das Training auch nicht einfach mit einer Reha-Verordnung enden, sondern im besten Fall in einem physiotherapeutisch betreuten Fitnesscenter weitergeführt werden.

Aus Gründen der Berufsehre und im Interesse ihrer Kunden bzw. Patienten, ist die junge Frau mittlerweile nicht bereit das Feld einfach kampflos zu räumen. „Meine Patienten und Kunden sehen das Zentrum nicht nur als Anlaufstelle für körperliche Fitness und Gesundheit, sondern auch als wichtigen Bestandteil ihres eigenen sozialen Miteinanders“, erklärt Seitz dazu. Aus diesem Grund hat Seitz Kontakt zu ihrem Anwalt aufgenommen, um rechtliche Schritte gegen die Schließung einzuleiten. Neben dem Kampf für ihre Patienten geht es der Unternehmerin am Ende auch um das nackte Überleben des Geschäftes.

„Wir haben das hier alles gemeinsam über viele Jahre aufgebaut, Kraft hineingesteckt und Herzblut vergossen. Nun dreht man bereits zum zweiten Mal einer ganzen Branche willkürlich die Luft ab“, so Seitz.

Denn bereits der erste Lockdown im Frühjahr war eine Zäsur, bei dem damals sogar der Reha-Sport-Verein seine ärztlich verordneten und seitens der Patienten dringend benötigten Kurse einstellen musste. Darunter hat nicht nur der gemeinnützige Verein stark gelitten, sondern auch das Bewegungs- und Gesundheitszentrum, das seit Jahren als eine Einheit fungiert.

Laut Katrin Seitz stehen ebenso die staatlichen Unterstützungen in keinem Verhältnis zu den entstandenen Schäden. Zumal nach der Wiedereröffnung im Sommer in den Räumlichkeiten des Ärztehauses alle notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden, um unnötigen Körperkontakt beim Training zu vermeiden: Erweiterung der Umkleideräume, Trennung von Ein- und Ausgängen und weitere bauliche Veränderungen, die in Summe mehrere tausend Euro verschlangen.

Deshalb stellt die Apoldaerin die Frage: „Sind die umgesetzten Maßnahmen in Bezug auf das genehmigte Hygienekonzept nun doch nur Makulatur?“ Für sie sei der Virus eine ernste Sache, gleichzeitig stünde viel auf dem Spiel. „Deshalb verlange ich von der Politik, ihre willkürliche Entscheidung schnellstens zu überdenken“, bringt Katrin Seitz ihren Unmut noch einmal auf den Punkt.