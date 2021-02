Kaum Wartezeiten im Ilmenauer Impfzentrum

Nach Einschätzung von Rolf Macholdt aus dem Vorstand des Ilmenauer Seniorenbeirats kommt das Ilmenauer Impfzentrum in der ehemaligen Schwimmhalle gut bei den älteren Einwohnern an. „Die Einrichtung ist in einem sehr ordentlichen Zustand und die Abläufe sind ganz toll organisiert. Das läuft dort wunderbar“, lautete sein Fazit. Besucher berichteten, dass es keine Wartezeiten gegeben habe, allerdings sei die Zahl der Parkplätze zu knapp bemessen, merkte Macholdt an. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

