Kein Infektionszuwachs in Weimar und im Weimarer Land

Weimar. Die Inzidenz in Weimar und im Landkreis bleibt stabil.

Keine Neuinfektionen in Weimar und im Weimarer Land meldeten am Freitag die Gesundheitsämter. Damit gibt es in der Region weiter nur vier positiv auf Corona getestete Personen, drei in Weimar, eine im Landkreis. Ein Patient aus Weimar muss stationär behandelt werden. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag in Weimar bei 3,07 und im Weimarer Land bei 0.

In Weimars Testzentren wurden Donnerstag 209 Schnelltests durchgeführt – keiner davon fiel positiv auf Corona aus.