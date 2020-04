Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Änderungen bei Covid-19-Zahlen im Weimarer Land

Über das Wochenende hat es nach Meldestand von Sonntagnachmittag keine größeren Änderungen bei den Covid-19-Zahlen gegeben. Die Gesamtzahl der Fälle betrug unverändert 67 Fälle, wovon 35 Personen genesen waren und 28 Personen nach wie vor erkrankt – zwei von ihnen befinden sich in stationärer Behandlung. Vier Todesopfer zu beklagen.

Unverändert auch die Zahl der Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung, ihre Zahl beträgt 14. Die Zahl der engen Kontaktpersonen in Quarantäne stieg übers Wochenende von 18 auf 19 an.