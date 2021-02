Die Figurengruppe vor dem Hauptgebäude der Thüringen-Kliniken in Saalfeld trägt noch immer Maske. Die Zahl der stationären Covid-19-Patienten hat sich gegenüber dem Januar in etwa halbiert.

Keine neuen Corona-Fälle in Saalfeld-Rudolstadt gemeldet

Wie schon in den vergangenen vier Wochen hat das Gesundheitsamt des Landkreises dem Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin am Wochenende keine neuen Corona-Fälle übermittelt. Damit bleibt Saalfeld-Rudolstadt einer von nur noch neun Thüringer Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100 pro 100.000 Einwohner (96.9).