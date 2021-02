Verdacht der Vorteilnahme bei Impfung im Awo-Heim Zeulenroda

In den ersten Wochen des Impfens stellte sich heraus, dass aus einer Ampulle nicht, wie vom Hersteller damals angegeben, fünf Impfdosen, sondern sechs Impfdosen entnommen werden konnten.

Zeulenroda-Triebes. Im Seniorenpark „Am Birkenwäldchen“ sollen Familienangehörige der Heimleitung ungerechtfertigt gegen Corona geimpft worden sein. Was ist dran?

Der Seniorenpark der Arbeiterwohlfahrt (Awo) „Am Birkenwäldchen“ war eine der ersten Einrichtungen, in denen der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer verabreicht wurde. Am Ende des Impftages sollen Impfdosen übriggeblieben sein. Ein Mitarbeiter äußerte uns gegenüber, dass Mitglieder der Heimleitung damit ungerechtfertigt eigene Familienangehörige hätten impfen lassen. Es seien außerdem vorsätzlich zu viele Impfampullen bestellt worden. Was ist dran? Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog