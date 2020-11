Der Kindergarten Finkenweg bleibt bis einschließlich 19. November geschlossen.

Darüber informierte der Schmöllner Bürgermeister Sven Schrade am Morgen des 9. November auf Nachfrage.

Am Freitag hatte eine Erzieherin mitgeteilt, dass ihr Corona-Test positiv ausgefallen ist. Daraufhin wurde die komplette Einrichtung – Haus eins und zwei – geschlossen. „Aber es hat sich herausgestellt, dass die Erzieherin diverse Kontakte zu mehreren Gruppen hatte“, so Schrade. Deshalb hat man sich, in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt, zur anderhalbwöchigen Schließung entschlossen. „Wir beabsichtigen, den Kindergarten am 20. November wieder zu öffnen“, sagt der Rathauschef. Das Gebäude wird jetzt desinfiziert, so Sven Schrade weiter.