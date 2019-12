Kinderhospiz-Stiftung will nach Nordhausen umziehen

797 Euro Spendeneinnahmen beim Weihnachtskonzert der Salzaer Grundschule. 407 Euro vom Pestalozzi-Förderzentrum, das einen Kuchenbasar veranstaltete, selbst gestrickte Socken verkaufte, das viele großzügige Mitarbeiter hat. 2000 Euro Spenden des Nordhäuser Verpackungsproduzenten Thimm: Es sind drei Nachrichten der vergangenen Woche, die für eine Botschaft stehen: Spenden ermöglichen den Betrieb des Kinderhospizes Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz, und das ab April 2020 für sogar zwölf statt bislang sieben Familien mit schwer- und todkranken Kindern und Jugendlichen parallel.



Zwei neue Häuser entstehen seit Oktober vorigen Jahres auf dem Areal der früheren Thüringer Talsperrenverwaltung in Tambach-Dietharz. 2,5 Millionen Euro sind dafür nötig, nachdem bereits die ersten, 2008 bis 2011 gebauten Räumlichkeiten des Hospizes rund 6,5 Millionen Euro gekostet hatten.

Was jedoch auch nach dem Bezug im April und der offiziellen Einweihung im Juli 2020 bleibt, ist die Sorge, die nötigen Betriebskosten aufbringen zu können. Übernehmen die Krankenkassen wie erhofft zumindest 70 bis 75 Prozent, bräuchte es immer noch 1,3 bis 1,5 Millionen Euro Spenden pro Jahr, sagt Klaus-Dieter Heber, der Geschäftsführer der gemeinnützigen Kinderhospiz GmbH.

Derlei Herausforderungen freilich schrecken ihn nicht von weiteren Plänen ab. Heber weist auf die Ellermühle in Krimderode hin. Hier sollte schon einmal bis 2016 ein Wohnpark entstehen. 2014 wurde dafür bereits der große Klinkerbau entkernt. Bald aber ruhte die Baustelle, Finanzierungsproblemen wegen. Nun klingt Heber wieder optimistisch: „Die Banken gehen mit. In Kürze wollen wir die völlig veränderten Baupläne zur Genehmigung einreichen“, kündigt er an und hofft auf einen Baustart im nächsten Jahr.

Nach wie vor soll komplett barrierefreier Wohnraum entstehen, für etwa 50 Parteien. Möglicherweise auch für Angestellte der Verwaltung jener Holding, zu der das Hospiz wie auch die „Frohe Zukunft“ und die Ellermühle GmbH gehören. „Wir wollen mit allen 20 bis 25 Verwaltungsmitarbeitern 2020 von Erfurt nach Nordhausen ziehen“, kündigt Klaus-Dieter Heber an. Die Arbeit der 2010 gegründeten Deutschen Kinderhospiz- und Familienstiftung soll professionalisiert werden. Statt bislang insgesamt ausgereichter 600.000 Euro für die Hospiz- oder Kinder- und Jugendarbeit sollen es künftig Millionen-Beträge pro Jahr sein.

Heber bleibt ein Mann der Visionen. Staunen über seine Ideen begegnet er mit einem Rückblick: 2002 hatte er die Idee eines Kinderhospizes für Mitteldeutschland. 2005 folgte die Vereinsgründung mit eben diesem Ziel. „Viele haben damals ungläubig geschaut angesichts der als Erstinvestition nötigen fünf Millionen Euro.“

Schnell war damals klar, dass Öffentlichkeit nötig war. „Wir brauchten Unterstützer, wir brauchten Menschen, die unsere Arbeit gut finden“, sagt er und ist 42 Prominenten sehr dankbar, die inzwischen den Verein unterstützen: von Kati Wilhelm über Jan Hofer bis zu Reiner Calmund. Nicht zu vergessen die zahllosen Einzelspenden von Menschen mit Herz.

„Ich weiß es besonders zu schätzen, wenn sich Leute dort, wo die Grundidee für das Hospiz herkommt, für uns engagieren“, sagt Heber über die Südharzer. Als „Lokalpatriot“ wolle er der Region gern etwas zurückgeben. „So manch einer in Nordhausen wird sich noch wundern, dass er bei unserer Stiftung einen Antrag stellen kann“, blickt er voraus.