Kinder mit höchster Corona-Inzidenz in Thüringen: Auch junge Erwachsene überdurchschnittlich betroffen

Erfurt. Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren sind derzeit in Thüringen am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffen.

Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren sind derzeit in Thüringen am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffen. Das geht aus einer Übersicht des Thüringer Gesundheitsministeriums vom Montag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Demnach lag die Sieben-Tage-Inzidenz in dieser Altersgruppe bei 290,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche. Zum Vergleich: über alle Altersgruppen hinweg lag die Inzidenz am Montag bei 96,1. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es derzeit noch keinen zugelassenen Corona-Impfstoff.

Auch in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen ist die Inzidenz höher als im Gesamtdurchschnitt. Sie lag am Montag bei 126,8. Am geringsten war die Inzidenz mit 36,1 bei den 60- bis 79-Jährigen.

