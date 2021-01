Krankenkassen starten elektronische Patientenakte

2021 soll ein Meilenstein bei der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens werden. So sagte es kürzlich Annette Rommel, Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Thüringen und selbst Allgemeinmedizinerin in einer Landarztpraxis, kürzlich bei einem virtuellen Expertendialog mit Thüringer Ärzten.

Eine wichtige Rolle dabei spiele die Elektronische Patientenakte (ePA), die ab diesem Jahr als freiwilliges Angebot für gesetzlich Versicherte bereitgestellt werden soll. Patienten sollen so Gesundheitsdaten wie Befunde, Röntgenbilder oder Medikationspläne zentral speichern lassen, selbst einsehen und letztlich darüber bestimmen können, welcher Arzt, Psychotherapeut oder welche Gesundheitseinrichtung worauf zugreifen und Einsicht nehmen darf.

Ziel seien eine bessere Vernetzung im Gesundheitswesen und letztlich eine Versorgung aus einem Guss, so Rommel. Dafür soll die ePA nach und nach immer mehr Daten und ab 2022 auch Impfausweis, Mutterpass oder Zahnarzt-Bonusheft aufnehmen. Wichtiger Bestandteil der ePA könnte zudem ein Notfalldatensatz mit Informationen zu chronischen Erkrankungen, wichtigen früheren Eingriffen und Prozeduren sowie regelmäßig einzunehmenden Medikamenten sein.

Kassen bieten Versicherten eigene Apps an

Die Grundfunktionen der ePA werden für alle 110 Krankenkassen und 73 Millionen Versicherten einheitlich vorgegeben. Eine zentrale Rolle dabei spielen aber die Krankenkassen. Sie stellen etwa die Server, auf denen die Daten gespeichert werden und ermöglichen auch den Zugriff. Viele Krankenkassen sind dazu bereits in Vorleistung gegangen. Eine Umfrage unter großen Thüringer Versicherungen zeigt die teils unterschiedlichen Vorgehensweisen.

Bei der AOK erfolgt der Zugriff auf die ePA über die App „AOK Mein Leben“. Nachdem diese pünktlich zum 31.12.20 sowohl im Google Playstore als auch im App-Store von Apple bereitgestellt worden sei, hätten bislang knapp 100 Versicherte der AOK PLUS ihre ePA aktiviert, sagt Sprecherin Hannelore Strobel. Versicherte könnten damit bereits jetzt mit der ePA arbeiten, Leistungserbringer wie Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, Krankenhäuser oder Psychotherapeuten sollen ab Mitte 2021 Zugriff erhalten, später dann auch Hebammen und Entbindungspfleger, Physiotherapeuten oder Pflegeeinrichtungen.

Krankenhäuser müssen bis 2022 für die ePA fit sein

Bei der Barmer können Patienten die eCare-App nutzen. „Unsere Versicherten können jederzeit ab der Aktivierung alle Gesundheitsdokumente wie Arztbriefe, Laborergebnisse, Befunde oder Berichte, die für ihre Behandlung relevant sind, selbständig abfotografieren oder scannen und in der eCare hochladen. Von Anfang an verfügt die eCare über einen Mediplaner, in dem alle ärztlich verordneten und privat gekauften Arzneimittel zusammengefasst werden könnten“, sagt Landeschefin Birgit Dziuk.

Ab dem Sommer 2021 soll zudem die Aufnahme von Pässen und individuellen Gesundheitsnachrichten ermöglicht werden. Arztpraxen und Krankenhäuser sollen auch bei der Barmer bis Juli mit der notwendigen Technik ausgestattet werden, um die ePA ihrer Patienten befüllen und konsultieren können. Wie viele Patienten in Thüringen bereits mitmachen, wisse man noch nicht. Bundesweit liege man bei den App-Downloads im hohen dreistelligen Bereich.

Die Techniker Krankenkasse bietet bereits seit rund zwei Jahren TK-Safe als elektronische Gesundheitsakte an. Bisher würden sich dort bundesweit täglich rund 400 neue Nutzerinnen und Nutzer registrieren. Derzeit habe rund 250.000 aktive Nutzer. „Der Speicher besteht aus zwei Bereichen: Einen für Dokumente, die der Versicherte hoch lädt und einen für Dokumente, die von Leistungserbringern hochgeladen werden. Neben den Versicherten sind bei der TK auch Ärzte schon mit dabei.

„Zum Jahresbeginn startete eine Test- und Einführungsphase mit ausgewählten Arztpraxen. In Phase 2 werden im 2. Quartal alle Ärztinnen und Ärzte mit der ePA verbunden. In Phase 3 zum 1. Juli 2021 alle vertragsärztlich tätigen Leistungserbringer in der Lage sein, die ePA zu nutzen und mit Daten zu bestücken. In Krankenhäusern muss die ePA spätestens Anfang 2022 laufen“, sagt Kassensprecherin Christiane Haun-Anderle.

Ärzte stehen vor einem Paradigmenwechsel

Die IKK classic arbeitet bei der Realisierung mit diversen IT-Dienstleistern zusammen. Zum Start biete man die gesetzlich vorgesehenen Funktionen wie das Einstellen von medizinischen Informationen wie Daten zu Befunden oder zum Medikationsplan. Für die selbstständige Nutzung der ePA stellt die Kasse ihren Versicherten die App „IKK classic-ePA“ zur Verfügung. Für die Freischaltung sei eine eindeutige Identifizierung und Authentifizierung des Versicherten notwendig.

"In einer Übergangszeit erfolgt diese über die persönliche Identifizierung in den Service-Centern der IKK classic durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises und der elektronischen Gesundheitskarte (eGK)", sagt Kassensprecherin Franziska Becher. Wer kein mobiles Endgerät besitzt oder keine App nutzen möchte, kann eine ePA bei der IKK classic schriftlich beantragen und anlegen lassen.

Private Kassen sind bislang nicht dabei, man sei aber im Gespräch mit der Gematik. Beim Expertendialog befürchteten viele Ärzte Aufwand und Informationsüberflutung durch die ePA. Laut KV-Chefin Rommel stehe man vor einem Paradigmenwechsel. Mediziner müssten die Selbstbestimmtheit von Patienten akzeptieren und mehr mit ihnen als über sie reden. "Dann ist die epa ein sinnvolles Werkzeug", sagte sie.