Kyffhäuserkreis verzeichnet so viele Neuinfektionen wie noch nie

Der Kyffhäuserkreis meldet am Samstag 50 Neuinfektionen – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Neben einer Vielzahl von Einzelfällen habe es auch einen größeren Ausbruch in einer Tagespflegeeinrichtung in der Gemeinde Stadt An der Schmücke gegeben. 13 Senioren, die die Einrichtung besuchen, und 3 Mitarbeiter wurden positiv getestet, teilte das Landratsamt mit. Zudem gebe es mehrere weitere Corona-Fälle in Kindergärten in Reinsdorf, Artern und Greußen sowie einen Fall in der Klosterschule Roßleben, weshalb sich trotz der geschlossenen Einrichtungen weitere Kinder, Erzieher und Lehrer als Kontaktpersonen in Quarantäne begeben müssen.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist am Samstag wieder gestiegen auf 439. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 235,8. 33 Covid-19-Erkrankte werden in Krankenhäusern behandelt. 21 Menschen sind verstorben. Seit Beginn der Pandemie gab es Im Kyffhäuserkreis 919 Corona-Infektionen. Die Zahl der Genesenen liegt insgesamt bei 462.