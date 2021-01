Lage im Seniorenzentrum Emmaus trotz fehlender Unterstützung wieder entspannt

Die Lage vor Weihnachten in mehreren Einrichtungen der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein war prekär. Aufgrund von Corona-Infektionen und angeordneter Quarantäne fehlten Arbeitskräfte sowohl im Seniorenzentrum Emmaus in Ebersdorf als auch in Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen in Altengesees und Bad Lobenstein. Mittlerweile hat sich die Situation zwar wieder entspannt, aber bis dahin war es ein mühsamer Weg. Corona-Blog: Änderungen bei Notbetreuung ab nächster Woche – Zeugnisse erst am 19. Februar

Daher veröffentlichte die Diakoniestiftung vor den Festtagen einen Aufruf, in dem nach freiwilligen Helfern gesucht wurde. Diese sollten das Personal in den verschiedenen Häusern unterstützen. Entsprechende Schutzkleidung wurde zugesichert, Helfer und Personal sollten getestet werden.

Angst vor Virus zu groß

Auf diesen Hilferuf antwortete aber niemand. „Es hat sich kein Freiwilliger bei uns gemeldet“, sagt Martin Scheidt, Geschäftsbereichsleiter Wohnen / Beratung, am Mittwoch auf Nachfrage dieser Zeitung. Über die genauen Gründe könne er zwar nur mutmaßen. Aber Martin Scheidt vermutet, dass die Menschen zu viel Angst hatten, sich im Seniorenzentrum oder in den Wohnstätten mit Corona zu infizieren.

Ganz unbegründet waren diese Ängste nicht. Ende November 2020 wurde beispielsweise eine Mitarbeiterin des Seniorenzentrums Emmaus in Ebersdorf positiv auf Corona getestet. Ein paar Tage später waren gleichzeitig 22 Bewohner und 20 Mitarbeitende infiziert, mehrere wurden im Krankenhaus behandelt, zehn Bewohner verstarben.

Situation mühsam gemeistert

Die vergangenen Festtage waren ohne Hilfe von Freiwilligen ein Kraftakt für das verbleibende Personal in den betroffenen Einrichtungen der Diakoniestiftung. „Mit Müh' und Not haben wir diese anstrengende Zeit überstanden“, so Martin Scheidt. Mittlerweile habe sich die Situation aber wieder entspannt, fügte er hinzu. Der größte Teil der Mitarbeiter sei wieder gesund und die Quarantänezeit ist in allen Fällen ausgelaufen.