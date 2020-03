Landrätin: Momentan kein Anlass für Verschärfung der Regeln im Weimarer Land

Ist in dieser Woche das Ende der zunehmenden und sich fast täglich überholenden Einschränkungen für das öffentliche Leben und die Bewegungsfreiheit der Bürger erreicht? „Wenn sich die Leute daran halten, dann wäre das schon Vereinzelung genug“, erklärt Christiane Schmidt-Rose, Landrätin des Weimarer Landes und Mitglied des hiesigen Pandemiestabs, auf Anfrage dieser Zeitung. Um schneller und effektiver mögliche Infektionen mit dem Coronavirus nachzuweisen soll außerdem ab Donnerstag die erste Abstrichstelle des Kreises in Apolda eröffnet werden. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Das Verhalten der Bürger im Weimarer Land bewertete die Landrätin am Dienstag positiv und besonnen. „Ich habe erst heute mit Bürgermeistern telefoniert. Ich habe von keinem gehört, dass es irgendwo Probleme gegeben habe“, so die CDU-Politikerin. Natürlich sei es auf dem Land auch einfacher, Abstand zu anderen Personen zu halten, da könne man in den Wald oder den heimischen Garten ausgweichen, wie es die Landrätin auch selbst vorzieht.

Für Weimarer Land aktuell keine weitere Verschärfung der Abstandsregeln geplant

In Städten wiederum würden gerne Parks zur Erholung aufgesucht, wo die Menschen dann automatisch aufeinander träfen. Zumindest in der Kreisstadt Apolda habe das aber nicht zu Problemen geführt, sondern das mit dem sozialen Abstand gut geklappt, wie ihr Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand mitgeteilt habe.

Dass die an Covid-19 erkrankten oder zumindest mit dem SARS-CoV-2 infizierten Personen sich über den gesamten Landkreis streuten und sich dennoch keine Häufungen von Fällen im Wohnort bildeten, wertete die Landrätin als Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen: „Im Moment gibt es keinen Anlass zu Verschärfungen.“

Bürger sollen sich nicht in falscher Sicherheit wähnen und an Hygieneregeln halten

Damit sich niemand in falscher Sicherheit wähne, gebe das Landratsamt von sich aus nur begrenzt Auskunft über die Orte, an denen die Infizierten wohnen. Christiane Schmidt-Rose erklärt den Sinn, den die Verwaltung in diesem intransparenten Vorgehen sieht: Alle Kontaktpersonen des Virusträgers würden bereits durch eine Befragung ermittelt und weitere Maßnahmen ergriffen. Andererseits solle sich niemand in falscher Sicherheit wähnen, weil in seinem Wohnort noch niemand positiv auf das Coronavirus getestet wurde. „Es ist klüger, nicht genau zu wissen, wo ich dem Virus begegnen kann“, so die Landrätin, die so auf eine uneingeschränkte Einhaltung der allgemeinen und besonderen Hygieneregeln aufmerksam macht.

Falls es zu Verdachtsfällen komme, soll diesen Donnerstag, 26. März, die erste Abstrichstelle des Weimarer Landes in der Dreifeldsporthalle in Apolda eröffnet werden. In enger Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Weimar/Weimarer Land und nach Abstimmung mit Apoldas Bürgermeister sowie WGA-Geschäftsführer Sören Rost werde dort das Zentrum aktuell noch eingerichtet. Ärzte und Praxishelfer stünden bereit, es müsse nur noch die nötige Infrastruktur eingerichtet werden, so Christiane Schmidt-Rose am Dienstag.

Offen für jedermann sei das Testzentrum jedoch nicht. Bürger erhielten für ihren Test vor Ort einen Termin auf Anordnung des Gesundheitsamtes, des Hausarztes oder der KV. Um die Abstrichstelle in Weimar zusätzlich zu entlasten ist eine weitere Abstrichstelle in der kreiseigenen Sporthalle in Bad Berka geplant, für deren Eröffnung jedoch noch kein fester Termin feststeht.