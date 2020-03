Landratsamt Greiz von Coronavirus direkt betroffen – Mitarbeiter infiziert

Mit dem heutigen Tag haben wir im Landkreis Greiz 29 Personen, die positiv auf Corona getestet sind, vier davon befinden sich in stationärer Behandlung, die anderen werden ambulant versorgt, darunter auch Mitarbeiter des Landratsamtes Greiz. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Wir legen jetzt unser Hauptaugenmerk darauf, die Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung zu erhalten und dabei gleichzeitig auf das unbedingt Notwendige zu reduzieren“, erklärt Landrätin Martina Schweinsburg. „Pragmatisches Handeln und Besonnenheit sind jetzt angezeigt.“

Zulassungsstelle Weida bis April nicht arbeitsfähig

Für die Kfz.-Zulassung in Weida, die wie alle Bereiche der Kreisverwaltung seit Montag für jeglichen Publikumsverkehr geschlossen ist, wird hausintern nach einer Lösung gesucht, um – wenn auch eingeschränkt – wieder Kfz.-Zulassungen möglich zu machen. „Wir werden das Infektionsgeschehen weiter beobachten und parallel dazu die kommende Woche für entsprechende Vorbereitungen nutzen. Sollte sich das Infektionsgeschehen mit den getroffenen Maßnahmen eingrenzen lassen, dann können wir in dieser Zeit die baulichen Voraussetzungen schaffen, um ab 1. April die Zulassungsstelle in Weida zumindest eingeschränkt für Publikum zu öffnen“, so Martina Schweinsburg. „Über Details werden wir rechtzeitig informieren.“

Landrätin appelliert an Bürger

Martina Schweinsburg appelliert an alle Bürger des Landkreises, den Alltag vernünftig und besonnen zu gestalten mit den Auflage, die von Bund und Land gegen die Ausbreitung des Corona-Virus erteilt worden sind. „Die schärfste Waffe ist unser gesunder Menschenverstand, nutzen wir diese Waffe und lassen uns nicht verrückt machen.“

