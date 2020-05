Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leser fragen - Experten antworten: Die Abi-Fahrt ist gefährdet

Die Corona-Pandemie hat weitreichende Folgen. Für unsere Leser ergeben sich viele Fragen, um deren Beantwortung wir Experten bitten:





Meine Freunde und ich wollten nach dem Abitur nach Bulgarien fliegen. Nun hat sich das Abitur verschoben – und wir können zur geplanten Zeit nicht verreisen. Was tun?

Ralf Reichertz, Jurist bei der Verbraucherzentrale Thüringen: Schwierig. Wurde dem Reiseveranstalter klar dargelegt, dass es sich um eine Abiturreise handelt, die nach Erhalt der Zeugnisse stattfinden soll? Dann könnte man argumentieren, dass die Geschäftsgrundlage für den Vertrag gestört ist (§313 BGB) ist. Eine Verschiebung muss beiden Seiten zumutbar sein, ansonsten kann vom Vertrag zurückgetreten werden – ohne Stornokosten. War dem Reiseveranstalter das Zeugnis als Reisegrund nicht bekannt, bliebe nur der Rücktritt von der Pauschalreise gem. § 651h Abs. 3 BGB aufgrund eines außergewöhnlichen Ereignisses. Indiz dafür ist das Vorliegen einer Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Zudem gibt es für Bulgarien eine bislang unbefristete Einreisesperre. Bleibt sie bestehen, liegt ebenfalls ein solches Ereignis vor. Dazu hat Außenminister Maas mehrmals betont, dass es Auslandreisen in diesem Jahr wohl nicht geben wird. So könnte man den Rücktritt erklären, ohne dass Stornokosten anfallen. Sie sollten mit dem Rücktritt noch warten, die Restzahlung aber nicht leisten, sondern Unsicherheitsabrede nach §321 BGB erheben. Der Reiseveranstalter muss Ihnen, will er die Rate haben, eine Sicherheit geben, dass die Reise stattfindet.

