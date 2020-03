Leser fragen – Experten antworten: Ein Saunabesuch verhindert keine Infektion

Was ist mit den Gebühren für die Hortbetreuung, die ja derzeit für die meisten Grundschüler nicht möglich ist: Sollen wir Eltern den Lastschrifteneinzug widerrufen oder der Behörde eine Frist zur Rückerstattung setzen?

Silke Fließ, Sprecherin des Thüringer Bildungsministeriums: Das ist eine der uns derzeit auf allen Kanälen am häufigsten gestellten Fragen – sowohl was die Hort- als auch die Kita-Gebühren betrifft. Ich gehe davon aus, dass dazu in der Kabinettssitzung am Dienstag eine Entscheidung getroffen wird, die wir gleich im Anschluss bekanntgeben. Also bitte nicht vorschnell handeln, sondern erst noch das Ergebnis der Beratung abwarten.

Stimmt es, dass der Besuch der finnischen Sauna eine Infektion mit dem Coronavirus verhindert? Falls nein, ist es dann besser, auch den Besuch einer privaten Sauna zu unterlassen, in der wir – Männer aus fünf verschiedenen Familien – uns normalerweise einmal wöchentlich treffen?

Verena Meyer, Sprecherin des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz: Auf der Internetseite der WHO finden Sie unter dem Link https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters die Aussage, dass ein heißes Bad genauso wenig gegen das Coronavirus hilft wie Kälte. Daraus ist abzuleiten, dass auch ein Saunabesuch nicht verhindert, dass man sich mit dem Coronavirus infiziert. Bei einer bestehenden Infektion wird das Virus zudem nicht abgetötet. Das gehört laut WHO zu den Mythen oder Falschmeldungen. Nach den neuesten Empfehlungen sollen soziale Kontakt soweit wie möglich verringert werden. Das bedeutet, es sind nur zwei Personen pro Saunagang zugelassen. Die Einhaltung von Hygienevorschriften ist selbstverständlich. Da im privaten Bereich eine Kontrolle nicht möglich ist, ist die Eigenverantwortung jedes Einzelnen gefragt.

Dürfen Beschäftigte, die infolge der Corona-Pandemie in Kurzarbeit geschickt wurden, dazu zwangsverpflichtet werden, im Einzelhandel oder in der Landwirtschaft zu arbeiten?

Michael Rudolph, Bezirksvorsitzender des DGB Hessen-Thüringen: Dass Beschäftigte, deren Unternehmen durch die Corona-Krise in Notlage geraten sind und deswegen bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit angezeigt haben, nun im Einzelhandel oder als Erntehelfer eingesetzt werden sollen, ist aus Sicht des DGB ein völlig abwegiger Vorschlag. Die Kollegen nehmen eine Versicherungsleistung der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch, für die sie Beiträge gezahlt haben. Daraus kann sich kein Zwang zur Aufnahme einer anderen Tätigkeit ableiten. Außerdem würde sich ganz praktisch das Problem stellen, dass nicht alle Kurzarbeiter auf „Kurzarbeit Null“ sind und zum anderen sind diese Kollegen mitunter auch gar nicht qualifiziert und ausgebildet für das komplexe Berufsbild beispielsweise eines Einzelhandelskaufmanns oder Verkäufers.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite https://www.tmasgff.de/covid-19/erlass-und-massnahmen.



