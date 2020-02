Magenmedikament löst Wehen aus - Wirkstoff wird auch in Thüringer Geburtshilfe benutzt

Der Leiter der Fachgruppe Geburtshilfe in Thüringen, Ekkehard Schleußner, hat den Einsatz des Wirkstoffs Misoprostol zur Einleitung von Wehen verteidigt. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass der Einsatz der Arznei Cytotec mit dem entsprechenden Wirkstoff offiziell nur als Magen-Medikament zugelassen ist und in Einzelfällen zu schweren Komplikationen bei Mutter und Kind und sogar bis zum Tod von Babys führen könne.

Schleußner, der Chefarzt und Professor an der Klinik für Geburtshilfe des Jenaer Uniklinikums ist, hält das jedoch für eine „schlecht recherchierte und medial hochgekochte Geschichte“. „Es gibt kein Medikament zur Geburtseinleitung, das so gut untersucht ist wie Misoprostol“, sagt Schleußner. Cytotec sei nur ein Produktname, in diesem Falle des Herstellers Pfizer, der das Präparat letztlich als amerikanische Firma formal wegen möglicher Verbindungen zu Schwangerschaftsabbrüchen für den Einsatz in der Geburtshilfe zurückgezogen habe.

Wirkstoff Misoprostol für die Geburtseinleitung zugelassen

Laut Schleußner gibt es zum Wirkstoff Misoprostol Unmengen von Studien und wissenschaftliche Arbeiten, die dessen Sicherheit und Effektivität gezeigt hätten. Er selbst habe zwei Studien dazu gemacht. Es handele sich um einen Wirkstoff, der sowohl im Bereich des Magens als auch bei der Geburtseinleitung wirke. Der zugrundeliegende Botenstoff Prostaglandin komme im Körper bei vielen Gelegenheiten vor, insbesondere bei Entzündungen. „Die Natur setzt bei der Geburt auf genau denselben Mechanismus“, versichert der Geburtsmediziner. Eine Studie unter Beteiligung der Jenaer Klinik, bei der vaginale und orale Misoprostol-Präparate verglichen wurden, ergaben gerade beim jetzt in Verruf geratenen oralen Misoprostol die geringsten Nebenwirkungen.

Nach Angaben von Schleußner ist der Wirkstoff Misoprostol für die Indikation Geburtseinleitung zugelassen, in der konkreten Form von Cytotec jedoch nicht. Wegen des identischen Wirkstoffes komme Medikament dennoch zum Einsatz. Das sei auch außerhalb des durch die Arzneimittelbehörde zugelassenen Gebrauches erlaubt, wenn man die Frauen entsprechend aufklärt und informiert und „wenn man die Gegenanzeigen beachtet“, so der Chefarzt. So werde die Anwendung unter anderem auch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen. Generell gebe es in der Geburtshilfe und Kinderheilkunde viele Medikamente, die keine spezielle Zulassung für die Anwendung bei Kindern hätten, die aber dennoch gebraucht würden.

Thüringer Mutter berichtet von Komplikationen

Auch in einer Klinik in Thüringen ist ein Fall bekannt geworden, bei dem mutmaßlich das Medikament Cytotec zur Einleitung der Geburt verwendet wurde. „Ich kam ins Krankenhaus, weil die Geburt eingeleitet werden musste“, sagt die betroffene Patientin, die gerne anonym bleiben möchte. Hintergrund der Geburtseinleitung sei ein vorzeitiger Blasensprung gewesen. „Ich war nur ein Tag über dem Termin“, so die Patientin. Der Fall ereignete sich Anfang dieses Jahres. „Der Arzt sagte, es werde eine effektive Tablette verwendet.

Eine Off-Label-Use Tablette um die Geburt schnellstmöglich einzuleiten“, erinnert sich die Mutter. Während der Geburt habe sie schriftlich bestätigt, dass ihr das Medikament verabreicht werden dürfe, sagt sie. „Ich war mir in der Situation weder bewusst, welche Tragweite die Einnahme des Medikaments bedeutet, noch dass es Alternativen zu der Tablette gegebene hätte“, sagt sie. „Eine halbe Stunde später bekam ich extrem schnelle aufeinanderfolgende Wehen. Sie waren sehr stark und zum Schluss hatte ich kaum Pausen zwischen den Wehen“, erinnert sich die Patientin aus Thüringen.

Nach der Einnahme kam es zu Komplikationen. „Die Herztöne von meinem Kind wurden schwächer, woraufhin ich einen Wehen-Hemmer bekam, um der Wirkung der Tablette entgegenzuwirken. Sogar zwei Mal nacheinander“, sagt sie. Nach zwei weiteren Stunden sei es dennoch zu einem Not-Kaiserschnitt gekommen. „Aus meiner Sicht wurde die natürliche Geburt durch die Verwendung dieses Medikaments verhindert“, so die Patientin. Ob es sich bei dem Medikament um Cytotec gehandelt habe, sei naheliegend. „Ich habe auf dem Arztbrief gelesen, dass das Medikament aufgeführt war“, sagt sie. „Meine Hauptdiagnose war Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch unnormalen Herzschlag des ungeborenen Kindes verursacht“, so die Patientin.„Bei uns ist das Gottseidank zum Schluss gut ausgegangen“, sagt die junge Mutter aus dem Freistaat. Dennoch müsse über die Nebenwirkung eines solchen Medikaments aufgeklärt werden. „Wenn Frauen zukünftig diese Medikamentengabe auch unter Wehen hinterfragen, dann ist schon viel erreicht“, so die Thüringerin.

Wann wird eine Geburt künstlich eingeleitet?

Zur künstlichen Einleitung des Geburtsvorganges kommt es laut Schleußner immer dann, wenn Gefahren für Mutter und Kind drohen, etwa bei Komplikationen, Bluthochdruck oder Diabetes oder wenn der Geburtstermin schon längere Zeit überschritten ist. Zehn Prozent aller Schwangerschaften dauerten zehn Tage und mehr über den errechneten Termin hinaus. Die Gefahr, dass das Kind stirbt, steige bei Terminüberschreitungen über einer Woche um das vier- bis achtfache. „Wir schützen damit das Leben der Betroffenen und wollen zugleich die Kaiserschnittrate senken, die in Thüringen aktuell bei knapp 27 Prozent liegt. Wir wissen sehr gut, was wir da tun und handeln sehr verantwortungsvoll und überlegt“, versichert der Geburtsmediziner.